Одиозная Черновол похвасталась справкой из психбольницы

Экс-нардеп выложила в Сети справку и своем психическом здоровье / УНИАН

Скандальная экс-нардеп Татьяна Черновол опубликовала справку из городской психиатрической больницы Киева. Документ, датированный 3 мая 2019 года, она сопроводила постом в Facebook.

"В моем деле есть выводы судебно-психиатрической экспертизы, я психически здорова. Да я знаю, что такое эмоции. Однако для политика это комплимент. Выживать в традиционном ареале социопатов, которым является политика, особям с совестью и чувствами почти подвиг. И хотя эта экспертиза также позволяет меня закрыть в тюрьму, она наконец положит конец всем этим грязным инсинуации о моем психическом здоровье", — отметила Черновол в соцсети.

Также она отметила, что на экспертизу её отправили по делу о нападении на журналиста. При этом Черновол заявила о провокациях со стороны репортёра. Экс-нардеп уверяет, что вырвала у него телефон и сразу вернула.

Черновол еще заявила, что журналисты "цепляются к политикам "Европейской солидарности".

"Противодействие журналистской деятельности не имеет ничего общего с защитой чести и достоинства, когда телефоны приходится ловить буквально под юбкой", — заявляет Черновол.

Подозрение Чорновол

Как ранее писал Главред, утром пятницы, 10 апреля, у экс-нардепа Татьяны Черновол прошел обыск, который проводили следователи Государственного бюро расследований (ГБР).

Также отметим, Черновол вручили подозрение в умышленном убийстве человека.