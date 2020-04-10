"Нужен напалм": скандальной Черновол вручили подозрение в убийстве

Татьяна Черновол / facebook.com/tchornovol

Народному депутату 8-го созыва Татьяне Черновол вручили подозрение в умышленном убийстве человека.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, ее также подозревают в поджоге партийного офиса в центре Киева.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований… уведомили о подозрении народного депутата Украины VIII созыва. Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершении по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении ГБР, размещенном на сайте ведомства в пятницу.

Также сообщается, что в результате обысков у Черновол изъяли холодное и огнестрельное оружие, а также боеприпасы.

В то же время ГБР опубликовало архивные кадры, снятые во время событий у офиса Партии регионов в феврале 2014 года.

"Нужен напалм... Всего-навсего, нужен напалм. Напалм нужно бросить, они тогда сбегут", - призывала Черновол единомышленников к активным действиям.

Напомним, в пятницу утром, 10 апреля, к Черновол с обыском пришли следователи Государственного бюро расследований. Как рассказала она в соцсетях, обыски проходили в ее доме в селе Гора Бориспольского района Киевской области в рамках расследования дела Майдана.

Как известно, недавно Черновол со скандалом вытолкали с пресс-конференции в Государственном бюро расследований.

Кроме того, в 2019 году Черновол сорвала брифинг Романа Трубы.