Подозрение Чорновол: всплыли подробности поджога

В ГБР рассказали подробности поджога офиса Партии регионов / УНИАН

Вчера у экс-нардепа Татьяны Чорновол сотрудники Госбюро расследований провели обыски. Также следователи рассказали обстоятельства поджога офиса "Партии регионов" в Киеве в 2014 году, в причастности к которому подозревают бывшую народную депутатку.

Как пишет пресс-служба ГБР, поджог офиса Партии регионов на улице Липской произошел в промежуток времени между 11 и 12 часами дня 18 февраля 2014 года. При этом смерть Владимира Захарова, в причастности к которой также подозревают Черновол, наступила раньше 13 часов.

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"Приведенные факты свидетельствуют о том, что по состоянию на момент поджога офиса Партии регионов со стороны Черновол 18 февраля 2014 в промежуток времени с 11 до 12 часов никаких убийств на ул. Институтской и Крепостном переулке в г. Киеве зафиксировано не было. Поэтому подозреваемая Черновол физически не могла отвлекать никого от совершения убийств, в том числе способом поджога офиса, в результате которого погиб человек", - добавили в ГБР.

Как ранее писал Главред, утром пятницы, 10 апреля, у экс-нардепа Татьяны Чорновол прошел обыск, который проводили следователи Государственного бюро расследований (ГБР).

Также отметим, Черновол вручили подозрение в умышленном убийстве человека.