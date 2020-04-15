Когда отменят карантин в Украине: в МОЗ дали неутешительный прогноз

Максим Степанов прокомментировал возможность отмены карантина в Украине / Главред

Украине еще рано выходить из карантина, введенного в стране из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, комментируя сегодняшний антирекорд по числу новых заражений китайским вирусом за сутки.

При этом министр назвал условие, при котором карантин в Украине будет отменен.

"Могу сказать: это возможно только тогда, когда мы будем видеть устойчивое снижение заболеваемости COVID-19. Что касается механизма выхода из карантина, этапов выхода из карантина – мы постоянно анализируем опыт разных стран и максимально комфортно будем делать это в нашей стране. Но только после того, как увидим, что для этого есть возможность", - сказал Степанов на брифинге 15 апреля.

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Как сообщал Главред, по состоянию на утро среды, 15 апреля, в Украине подтверждено 3764 случая COVID-19. В течение 14 апреля было получено +392 уведомления о новых подтвержденных случаях заражения. В результате осложнений умерли 108 человек, в том числе 56 мужчин и 52 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). В общем 143 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.

Карантин в Украине

Из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

9 апреля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что карантин в Украине может быть ослаблен до 24 апреля.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае Украина должна выйти на работу, и рассказал о стратегии выхода Украины из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.

14 апреля министр здравоохранения Максим Степанов дал прогноз, когда в Украине начнут ослаблять карантин. По его словам, это произойдет, как только эпидемиологическое состояние в стране начнет улучшаться, но не раньше Пасхи. Окончательное решение будет принято не ранее 24 апреля.