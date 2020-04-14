Когда отменят карантин в Украине: в МОЗ озвучили сроки

Карантин в Украине пока что действует до 24 апреля / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов дал прогноз, когда в Украине начнут ослаблять карантин. По его словам, это произойдет, как только эпидемиологическое состояние в стране начнет улучшаться, но не раньше Пасхи.

Окончательное решение будет принято не ранее 24 апреля.

"Мы ежедневно анализируем ситуацию, эпидемиологическое состояние в стране и мире, смотрим, каким образом распространяется болезнь, анализируем, как другие страны, такие как Китай или Австрия, начали ослаблять карантинные мероприятия. При возможности улучшения эпидемиологической ситуации, когда мы будем видеть, что уже можем пошагово уменьшать карантинные меры, мы сразу это начнем делать", – сказал Степанов на брифинге 14 апреля.

В свою очередь, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что если украинцы будут придерживаться ограничительных мер и не нарушать карантин на Пасху, то карантин начнут ослаблять уже 24 апреля.

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Напомним, по состоянию на утро вторника, 14 апреля, в Украине подтверждены уже 3372 случая заражения COVID-19. За сутки были зарегистрированы 270 новых подтвержденных случаев. При этом жертвами Ковид-19 стали 98 человек. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем, 119 человек уже выздоровели. На амбулаторном лечении находятся 1907 пациентов. Всего госпитализированы 1248 человек, из них 52 ребенка.

Карантин в Украине

Из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

9 апреля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что карантин в Украине может быть ослаблен до 24 апреля.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае Украина должна выйти на работу, и рассказал о стратегии выхода Украины из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.