Карантин в Украине: продуктовым рынкам снова запретят работать

Ранее рынкам разрешили работать, но придерживаться определенных ограничений / Фото pixabay.com

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.

Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"С завтрашнего дня(14 апреля, - ред.) мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано таким, которое утратило силу", - сказал он.

Ляшко отметил, что рынкам разрешили работу для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах.

Однако был обнаружен ряд нарушений и злоупотреблений – именно это и заставило Ляшко принять решение отменить постановление.

Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения позволило властям на местах открыть продуктовые рынки на время карантина. Однако при этом было приказало строго придерживаться определенных ограничений.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро понедельника, 13 апреля, в Украине подтверждены уже 3102 случая заражения COVID-19. За сутки были зарегистрированы 324 новых подтвержденных случая. При этом жертвами Ковид-19 стали 93 человека. 97 пациентов в Украине побороли болезнь - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.