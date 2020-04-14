УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Карантин в Украине: продуктовым рынкам снова запретят работать

14 апреля 2020, 09:22

На рынках обнаружили ряд нарушений и злоупотреблений.

рынок, овощи, фрукты
Ранее рынкам разрешили работать, но придерживаться определенных ограничений / Фото pixabay.com

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.

Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"С завтрашнего дня(14 апреля, - ред.) мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано таким, которое утратило силу", - сказал он.

Ляшко отметил, что рынкам разрешили работу для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах.

Однако был обнаружен ряд нарушений и злоупотреблений – именно это и заставило Ляшко принять решение отменить постановление.

Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения позволило властям на местах открыть продуктовые рынки на время карантина. Однако при этом было приказало строго придерживаться определенных ограничений.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро понедельника, 13 апреля, в Украине подтверждены уже 3102 случая заражения COVID-19. За сутки были зарегистрированы 324 новых подтвержденных случая.  При этом жертвами Ковид-19 стали 93 человека. 97 пациентов в Украине побороли болезнь - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.

Виктор Ляшко карантин в Украине новости Украины рынок продукты
Сейчас вы просматриваете новость «Карантин в Украине: продуктовым рынкам снова запретят работать». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:48
Британские ученые нашли больное место коронавируса
09:37
Почти 300 новых заражений: МОЗ опубликовал свежие данные о ситуации с COVID-19 в Украине
09:22
Карантин в Украине: продуктовым рынкам снова запретят работать Видео
09:05
Страшный сон коронавируса: Китай разрешил испытание на людях двух вакцин Видео
08:49
В России во время онлайн урока школьникам показали порно
08:45
Как украинцы сами толкают власть на "закручивание гаек" мнение
08:28
Где нас ждет уханьская зараза: медик назвал самые опасные места Видео
08:04
Прокуратура подготовила новый удар по Черновол: что случилось
07:36
Сколько больных COVID-19 выдержит медицинская система Украины: в МОЗ назвали цифру Видео
07:02
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: теплая тайна, губительный азарт и новое знакомство Видео
06:54
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных 14 апреля приблизилось к новой психологической отметке
06:53
Закрытие границ на полгода-год: в Украине выживут не все мнение
06:38
Модные поздравления со светлой Пасхой 2020 – коллегам и клиентам
06:29
Аналитик спрогнозировал новый курс доллара в Украине
06:17
Чистий четвер 2020 – що потрібно робити, картинки й вітання на свято
06:02
В моде удачная немецкая стрижка из 1920-х: как подстричь каре дома - фото Фото
05:40
В моду пришел французский маникюр из 90-х: как сделать френч дома - фото Фото
05:06
Самая мощная магнитная в апреле ударит на Пасху 2020 – как спастись Видео
04:33
Почему нельзя пить кофе во время пандемии: ученые рассказали об опасности
03:52
Доктор Комаровский рассказал, стоит ли тратить время на секс на карантине
03:11
Как испечь идеальный кулич на Пасху: главные секреты приготовления и выпекания Видео
02:29
Диетолог объяснила, какая первая зелень полезна для организма Видео
01:41
Apple хочет существенно изменить дизайн iPhone в 2020 году
00:55
Ученые выяснили, почему женщины отказываются от регулярного секса
00:39
Дым с пожаров в Чернобыле ветер гонит к Киеву Видео
00:18
Глава МОЗ Степанов пояснил высокую смертность от Covid-19 на Прикарпатье Видео
00:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: пинок по кошельку, подножки злопыхателей и "взрыв" Видео
13 апреля, понедельник
23:56
Гомосексуализм, как причина Covid-19: ЛГБТ-организация подала в суд на Филарета Видео
23:45
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 13 апреля
23:21
В полиции задержали мужчину, причастного к пожару в Чернобыле Видео
23:02
Заворотнюк впервые после болезни появилась в Instagram
22:59
Карантин в Украине: у Авакова разъяснили, зачем носить паспорт и будут ли штрафовать
22:30
Вкусное и красивое пасхальное меню: что приготовить на Пасху 2020 Фото Видео
22:29
Прививка БЦЖ спасет от жуткого коронавируса: врач назвал одно условие
22:26
Лукашенко опровергает смерть людей в Беларуси только от коронавируса Видео
22:23
14 апреля – какой праздник: Великий вторник и День Марии Египетской Видео
22:05
Милаха-порноактриса порадовала фанатов сексапильным телом на фото Фото
22:00
Доберется ли пожар в зоне ЧАЭС до хранилищ с радиационными отходами - ответ МВД
21:42
В Киево-Печерской Лавре от коронавируса умер второй монах Видео
21:41
Journey, один из лучших эксклюзивов PlayStation, наконец-то выйдет в Steam
21:29
"Ох*енеть": новые подробности о состоянии Надежды Бабкиной
21:00
Від пацанки до панянки 4 сезон 9 выпуск - кто ушел
20:59
Пасхальная корзина: какие продукты можно святить, а какие категорически запрещено
20:50
"Обосс*лся от смеха": Кашпировский оздоравливает онлайн при эпидемии коронавируса Видео
20:45
Экс-главный охранник Ельцина рассказал о заговоре против Путина Видео
20:28
Это навсегда: ВОЗ шокировала заявлением о медицинских масках
20:10
У каждого своя ложь 7 и 8 серия смотреть онлайн 13-04-2020 Видео
19:56
Украинцев испугали неурожаем черешни и абрикосов из-за заморозков Видео
19:55
"Зачем делаете нас дураками?": Лукашенко с яростью накинулся на российские СМИ
19:49
Закон о штрафах – "херня": почему поджигатели травы в Чернобыльской зоне могут расслабиться
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять