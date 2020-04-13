Еще больше новых случаев и жертв: МОЗ опубликовал свежие данные о ситуации с COVID-19 в Украине

За сутки было зарегистрировано 324 новых подтвержденных случаев заражения.
По состоянию на утро понедельника, 13 апреля, в Украине подтверждены уже 3102 случая заражения COVID-19. За сутки были зарегистрированы 324 новых подтвержденных случая. Об этом свидетельствуют свежие данные МОЗ.
При этом жертвами Ковид-19 стали 93 человека. 97 пациентов в Украине побороли болезнь - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.
Сколько больных коронавирусом в Украине 13 апреля по областям
- Винницкая область - 194 случая;
- Волынская область - 78 случаев;
- Днепропетровская область - 60 случаев;
- Донецкая область - 11 случаев;
- Житомирская область - 94 случая;
- Закарпатская область - 92 случая;
- Запорожская область - 85 случаев;
- Ивано-Франковская область - 300 случаев;
- Кировоградская область - 142 случая;
- г. Киев - 495 случаев;
- Киевская область - 216 случаев;
- Львовская область - 124 случая;
- Луганская область - 3 случая;
- Николаевская область - 5 случаев;
- Одесская область - 69 случаев;
- Полтавская область - 25 случаев;
- Ровенская область - 125 случаев;
- Сумская область - 74 случая;
- Тернопольская область - 273 случая;
- Харьковская область - 11 случаев;
- Херсонская область - 31 случай;
- Хмельницкая область - 22 случая;
- Черновицкая область - 462 случая;
- Черкасская область - 102 случая;
- Черниговская область - 9 случаев.
Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 12 апреля, в Украине официально обнаружили 2777 случаев заражения коронавирусом. За сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось на 266 человек. Всего в Украине умерли 83 человека, 89 человек выздоровели.