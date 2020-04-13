Еще больше новых случаев и жертв: МОЗ опубликовал свежие данные о ситуации с COVID-19 в Украине

В Украине уже 3102 инфицированных коронавирусом / Фото pixabay.com

По состоянию на утро понедельника, 13 апреля, в Украине подтверждены уже 3102 случая заражения COVID-19. За сутки были зарегистрированы 324 новых подтвержденных случая. Об этом свидетельствуют свежие данные МОЗ.

При этом жертвами Ковид-19 стали 93 человека. 97 пациентов в Украине побороли болезнь - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.

Сколько больных коронавирусом в Украине 13 апреля по областям

Винницкая область - 194 случая;

Волынская область - 78 случаев;

Днепропетровская область - 60 случаев;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 94 случая;

Закарпатская область - 92 случая;

Запорожская область - 85 случаев;

Ивано-Франковская область - 300 случаев;

Кировоградская область - 142 случая;

г. Киев - 495 случаев;

Киевская область - 216 случаев;

Львовская область - 124 случая;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 5 случаев;

Одесская область - 69 случаев;

Полтавская область - 25 случаев;

Ровенская область - 125 случаев;

Сумская область - 74 случая;

Тернопольская область - 273 случая;

Харьковская область - 11 случаев;

Херсонская область - 31 случай;

Хмельницкая область - 22 случая;

Черновицкая область - 462 случая;

Черкасская область - 102 случая;

Черниговская область - 9 случаев.

Коронавирус в Украине 13 апреля / facebook.com/moz.uk

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 12 апреля, в Украине официально обнаружили 2777 случаев заражения коронавирусом. За сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось на 266 человек. Всего в Украине умерли 83 человека, 89 человек выздоровели.