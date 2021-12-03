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19 тонн аммиака под открытым небом: под Винницей перевернулась фура с опасным веществом

3 декабря 2021, 14:24
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Сотрудники ГСЧС работают над устранением последствий.

Цистерна с аммиаком перевернулась на Виннитчине / скриншот с видео

Под Винницей на трассе перевернулась цистерна с аммиаком. Водитель многотонного грузовика не справился с управлением и вылетел в кювет.

Сейчас на месте работают спасатели, поскольку существует риск разгерметизации цистерны с ядовитым веществом, пишет "ТСН".

Специалисты в защитных костюмах перекачивают ядовитый газ из другой цистерны.

"По состоянию на данный момент перекачано около 4 тонн сжиженного аммиака, всего в автоцистерне 19 тонн. Работает специальная техника на случай, если произойдет разгерметизация цистерны, с помощью струй воды облако будет осаждено, но мы надеемся этого не произойдет", - сообщили в ГСЧС Винницкой области.

Авария под Винницей / скриншот с видео

Работы по откачке очень опасны, говорят спасатели. Территория огорожена, чтобы никто из посторонних не подошел близко, ведь взрывоопасный аммиак. Несмотря на это, пробки на трассе нет. Движение по трассе не перекрывали, но водителям машин советуют не останавливаться.

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"Прекратить полностью движение мы не можем, поэтому все проезжают, запрещено останавливаться, на случай того, чтобы никто не бросил никакую спичку", — добавляют спасатели.

По предварительной информации от полиции, водитель ехал в Хмельницкий, но не справился с управлением – почему, пока неизвестно. При ударе мужчину заблокировало в кабине, с черепно-мозговой травмой его госпитализировали.

Ранее мы сообщали, что в Винницкой области произошла химическая авария. В Немирове на химическом предприятии была зафиксирована утечка аммиака. Позже выяснилось, что это произошло из-за разгерметизации железнодорожной цистерны около полудня.

Автор: Сергей Кущ
viber
ДТП аммиак
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