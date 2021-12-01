В Одессе произошла утечка опасного химического вещества

Спасатели ликвидировали аварию / ГСЧС

В среду, 1 декабря, в Одессе случилась ЧП. На территории предприятия произошла утечка опасного химического вещества.

К счастью, спасателям удалось ликвидировать аварию.

Как сообщает главное управление ГСЧС Украины в Одесской области в Facebook, инцидент произошел около 10:20 по улице Боровского.

В это время там проводили работы с хлорсодержащей емкостью объемом 800 литров и произошла разгерметизация бочки и утечка опасного вещества.

Спасатели осаждали пары хлора распыленными струями воды. А химики-спасатели накладывали бантаж на разгерметизированную емкость, замеряли концентрацию опасных веществ в воздухе.

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"Работниками предприятия герметичность емкости восстановлена. Утечка опасного вещества прекращена", - сказано в сообщении.

Отмечают, что на расстоянии 50 метров от ячейки разлива превышение предельно допустимых концентраций не наблюдается.

Напомним, в Винницкой области произошла химическая авария. В Немирове на химическом предприятии была зафиксирована утечка аммиака. Позже выяснилось, что это произошло из-за разгерметизации железнодорожной цистерны около полудня.

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