В Одессе произошла утечка опасного химического вещества

На месте работают спасатели и спасатели-химики.
В среду, 1 декабря, в Одессе случилась ЧП. На территории предприятия произошла утечка опасного химического вещества.
К счастью, спасателям удалось ликвидировать аварию.
Как сообщает главное управление ГСЧС Украины в Одесской области в Facebook, инцидент произошел около 10:20 по улице Боровского.
В это время там проводили работы с хлорсодержащей емкостью объемом 800 литров и произошла разгерметизация бочки и утечка опасного вещества.
Спасатели осаждали пары хлора распыленными струями воды. А химики-спасатели накладывали бантаж на разгерметизированную емкость, замеряли концентрацию опасных веществ в воздухе.
"Работниками предприятия герметичность емкости восстановлена. Утечка опасного вещества прекращена", - сказано в сообщении.
Отмечают, что на расстоянии 50 метров от ячейки разлива превышение предельно допустимых концентраций не наблюдается.
Напомним, в Винницкой области произошла химическая авария. В Немирове на химическом предприятии была зафиксирована утечка аммиака. Позже выяснилось, что это произошло из-за разгерметизации железнодорожной цистерны около полудня.
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