"5 кг украинского счастья": в Сети показали, как вылечили опаленного обстрелами на Киевщине кота

Кот по кличке Феникс / Facebook

Кот, который сильно обгорел в пожаре, устроенном оккупантами в селе Андреевка на Киевщине, выжил и стал символом несокрушимости. На странице зоомагазина в Facebook, сотрудники которого заботились о животном, появились его фото ‒ сытого и довольного жизнью.

Кота назвали Фениксом ‒ ровно также, как и птицу, которая постоянно возрождается.

Животное, несмотря на многочисленные ожоги, выжило и пришло к людям после освобождения населенного пункта.

"Феникс, прошло 7 месяцев. Уже почти 5 кг неистового, невероятно пушистого, украинского звериного счастья. Контраст, конечно, невыразим. Терпение, любовь, снова терпение. И вот что получилось. Cами посмотрите ‒ это же счастье, как оно есть", – написали опекуны кота.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ во время исследования и разминирования острова Змеиный после оккупантов нашли кота. Животному пришлось провести более четырех месяцев в оккупации.

"Найден и эвакуирован украинский кот, который прожил несколько месяцев в оккупации", ‒ сообщили представители ГУР украинского Минобороны.

Позднее самый популярный кот Украины - Степан из Харькова - рассказал о возвращении в Украину и новичке в кошачьей семье. Во Франции семью пополнила еще одна кошка - Стефания.

"Хозяйка говорит, что такое имя она получила в честь нашей песни, которая победила на Евровидении-2022. И теперь в нашем доме 8 лапок, 2 хвостика и много усиков", - рассказал кот Степан.

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