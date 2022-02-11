6 лет скрывала смерть матери ради соцвыплат: в Хмельницком осудили мошенницу

Женщина получала соцвыплаты по уходу за матерью, умершей шесть лет назад / УНИАН, pixabay

В Хмельницком судили женщину, которая получала соцвыплаты по уходу за матерью, умершей шесть лет назад.

Женщина систематически подавала документы на получение государственной помощи от имени матери, сообщает прокуратура Хмельницкой области.

Суд признал 48-летнюю хмельничанку виновной в мошенническом завладении бюджетными средствами (ч.ч. 1, 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

В 2014 году женщине, которая ухаживала за своей матерью, была назначена государственная социальная помощь. Через год мать женщины умерла, но дочь этот факт скрыла и каждые полгода продолжала подавать в управление труда и социальной защиты населения Хмельницкого городского совета заявления о выплате средств.

Читайте такжеПочти 3 млрд долларов: транш МВФ на восстановление экономики власти направят на соцвыплаты украинцамТаким образом, она незаконно получила более 70 тыс грн.

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"Приговором Хмельницкого горрайонного суда она приговорена к 2 годам лишения свободы с установлением испытательного срока", - сообщили в прокуратуре.

Ранее мы сообщали, что в городе Шепетовка в Хмельницкой области 30-летняя местная жительница потеряла более 100 тысяч гривен, когда пыталась продать обувь через доску объявлений в интернете. Женщина попала на крючок мошенников.

Также сообщалось, что в Житомире ветеран АТО собирал деньги на операцию жене, однако его обманули аферисты. Мужчина решил продать компьютерную технику стоимостью 114 тысяч гривен. На онлайн-доске объявлений нашел покупателя, отправил ему софт через службу доставки Justin.

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