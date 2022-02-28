7 миллионов украинцев уже покинули свои дома - ООН

В ООН обвиняют Россию в обстрелах мирного населения.
В ООН заявили, что нападение России на Украину может обернуться большой гуманитарной катастрофой.
По словам представительницы Великобритании в ООН Барбары Вудворд, Россия пересекает все возможные границы и обстреливает мирное население в крупных городах страны.
"Уже 7 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома", - заявила Вудворд.
Напомним, в понедельник, 28 февраля, состоялись первые переговоры Украины и России по ситуации с военным конфликтом Москвы и Киева.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что делегации определили приоритетные темы, по которым наметили некоторые решения. Стороны отправились в свои столицы для консультаций
Далее состоится второй раунд переговоров.
Представитель РФ Мединский заявил, что стороны "нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующая встреча должна состояться на польско-белорусской границе в ближайшие дни.
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