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7 миллионов украинцев уже покинули свои дома - ООН

28 февраля 2022, 19:55

В ООН обвиняют Россию в обстрелах мирного населения.

эвакуация, ОРДЛО, беженцы

В ООН заявили, что нападение России на Украину может обернуться большой гуманитарной катастрофой.

По словам представительницы Великобритании в ООН Барбары Вудворд, Россия пересекает все возможные границы и обстреливает мирное население в крупных городах страны.

"Уже 7 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома", - заявила Вудворд.

Напомним, в понедельник, 28 февраля, состоялись первые переговоры Украины и России по ситуации с военным конфликтом Москвы и Киева.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что делегации определили приоритетные темы, по которым наметили некоторые решения. Стороны отправились в свои столицы для консультаций

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Далее состоится второй раунд переговоров.

Представитель РФ Мединский заявил, что стороны "нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующая встреча должна состояться на польско-белорусской границе в ближайшие дни.

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