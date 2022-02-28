7 миллионов украинцев уже покинули свои дома - ООН

В ООН заявили, что нападение России на Украину может обернуться большой гуманитарной катастрофой.

По словам представительницы Великобритании в ООН Барбары Вудворд, Россия пересекает все возможные границы и обстреливает мирное население в крупных городах страны.

"Уже 7 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома", - заявила Вудворд.

Напомним, в понедельник, 28 февраля, состоялись первые переговоры Украины и России по ситуации с военным конфликтом Москвы и Киева.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что делегации определили приоритетные темы, по которым наметили некоторые решения. Стороны отправились в свои столицы для консультаций

Реклама

Далее состоится второй раунд переговоров.

Представитель РФ Мединский заявил, что стороны "нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующая встреча должна состояться на польско-белорусской границе в ближайшие дни.

Читайте также: