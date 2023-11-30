70-летний русский украл 10-месячную украинку: омбудсмен сообщил вопиющие детали

Вместе с девочкой россияне забрали двухлетнего мальчика Илью Ващенко, его судьба не известна.

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Сергею Миронову 70 лет / коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay

70-летний российский депутат Сергей Миронов "удочерил" похищенную из Херсона 10-месячную девочку. При этом сменив ей имя и фамилию. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Недавно из медиа стало известно, что председатель одной из российских партий Сергей Миронов с женой Инной Варламовой "усыновили" вывезенного из Украины ребенка! В СМИ сообщается, что 10-месячная Маргарита Прокопенко находилась в детском доме в Херсоне во время оккупации российской армией города. Оттуда ее вывезли в Россию якобы для "обследований и реабилитации". Медиа пишут, что впоследствии девочке сменили имя и гражданство! Так, Маргарита стала "Мариной Мироновой", - сообщил Лубинец в телеграмме.

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Он отмечает, что вероятно вместе с девочкой забрали двухлетнего мальчика Илью Ващенко. Его судьба пока не известна.

"Ко мне, как омбудсману Украины, обратилась опекун родной сестры Маргариты. Женщина просила содействия установления места пребывания Маргариты и оформления опеки над ней. Отмечу, что Маргарита имеет родную шестилетнюю сестру и трехлетнего брата. Шестилетняя сестра проживает с опекуном, а вот судьба брата Маргариты не известна. Он, как и девочка, находился в Херсоне. То есть родных сестру и брата разлучили россияне", - написал он.

"Усыновление украинских детей в РФ - незаконное. По международным и национальным нормам для того, чтобы иностранцы могли усыновить украинского ребенка нужно сообщить Украине и получить согласие на усыновление. Однако Россия пытается обойти это и насильно предоставляет украинским детям российское гражданство. Что тоже является преступлением! Напомню: принудительное перемещение детей из одной этногруппы в другую – это геноцид!",- пишет Лубинец.

Россия системно "обрабатывает" похищенных украинских детей

Россия заставляет похищенных украинских детей участвовать в пропагандистских мероприятиях , в частности - чествовать погибших оккупантов.

Журналисты узнали, что россияне "воспитывают" несовершеннолетних украинцев через встречи с попами РПЦ, открытие табличек в честь ликвидированных на войне в Украине захватчиков. Кроме того, украинских детей привлекли к празднованию Дня "воссоединения" территорий.

Также похищенных детей в том числе заставляют писать открытки так называемым "героям СВО" и плести маскировочные сетки.

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