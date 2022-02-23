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Агрессия РФ: эксперт назвал 5 сценариев, по которым может дальше действовать Россия

23 февраля 2022, 11:25
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РФ может осуществить масштабное военное вторжение, продолжать поэтапную военную эскалацию или склонять Украину к невыгодным политическим соглашениям.

российские военные, российский солдат в Ростовской области
Эксперт назвал 5 сценариев возможного продолжения агрессии РФ / Reuters

Россия может уже в ближайшее время усилить агрессивные действия против Украины, считает эксперт "Украинского института будущего" Илья Куса.

По его словам, события могут разворачиваться по одному из пяти возможных сценариев. Об этом пишет РБК-Украина.

Сценарий №1

Масштабное вторжение в Украину, которое Россия может осуществить с разных направлений. При этом основным плацдармом может быть все-таки Донбасс.

Сценарий №2

Если российские войска выйдут на нынешние границы ОРДЛО и останутся там, фактически заморозив конфликт на долгие годы. То есть это развитие событий условно можно назвать "Приднестровье 2.0", говорит эксперт и отмечает, что такой сценарий весьма маловероятен.

Сценарий №3

Может продолжиться то, что было на Донбассе в последние годы. То есть военный конфликт будет продолжаться неинтенсивно, и при этом он будет сопровождаться постоянным политическим давлением.

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Однако, по словам эксперта, ситуация на Донбассе скорее всего станет тяжелее из-за официального признания Россией "ЛДНР" и введения в ОРДЛО российских военных под предлогом "поддержания мира" на этих территориях.

Сценарий №4

Четвертый вариант развития событий предполагает, что Россия может продолжать поэтапную военную эскалацию. Сначала она попытается выйти на админлинию Донецкой и Луганской областей, затем – пробить "коридор" в Крым, возможно даже попытается прорваться в Харьковскую область и тому подобное. Таким образом Россия будет пытаться навязать Украине невыгодное политическое соглашение.

Сценарий №5

Также эксперт предполагает, что Россия может попытаться реализовать условный сценарий "Грузия 2.0". Войска РФ вместе с боевиками могут провести несколько "операций по принуждению к миру", пытаясь навязать Украине невыгодные условия перемирия.

Напомним, президент США Джо Байден назвал направления вероятного вторжения РФ. Он отметил, что Россия может применить авиацию и наступательные ракетные системы с территории Беларуси, а с Черного моря – десантные корабли, ракетные крейсеры и подводные лодки.

Также ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что у Украины есть два плана на случай дальнейшей агрессии России:

  • план А – использовать все инструменты дипломатии, чтобы сдержать Россию,
  • план Б – бороться за каждый сантиметр нашей земли.

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