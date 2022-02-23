Мариуполь и Харьков эвакуировать не будут: Кулеба озвучил два плана на случай продолжения агрессии РФ

Кулеба заявил, что Украина будет бороться за каждый сантиметр своей земли / Фото Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что у Украины есть два плана на случай дальнейшей агрессии России.

В частности, Украина будет использовать все инструменты дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию, или бороться за каждый сантиметр своей земли. Об этом Кулеба сказал на брифинге по результатам переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, передает Интерфакс-Украина.

Также глава МИД отметил, что нет планов эвакуировать Мариуполь или Харьков.

"Нет, у нас нет таких планов. У нас есть два плана. План А - использовать все инструменты дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. Если он провалится, план Б - это бороться за каждый сантиметр нашей земли, каждый город и каждую деревню. Бороться, пока мы не победим", - сказал Кулеба.

Россия признала "ЛДНР" на Донбассе

Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Москвой на официальном уровне так называемых "ДНР" и "ЛНР" на захваченных районах Донбасса. Он подписал с Пушилиным и Пасечником договоры о дружбе.

Реклама

После этого Россия ввела войска на оккупированный Донбасс.

Госдума РФ 22 февраля ратифицировала "договоры о дружбе" России с "ДНР" и "ЛНР".

Позже "соглашения" одобрили в Совете Федерации.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вопросы "границ" признанных Москвой образований на оккупированном Донбассе будут решаться в будущем.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признала "границы" самопровозглашенных "Л/ДНР" в соответствии с прописанными в их "конституциях". По его словам, все спорные вопросы по границам "ДНР" и "ЛНР" Кремль рассчитывает решать путем переговоров.

При этом "вице-спикер парламента" террористической организации "ЛНР" Дмитрий Хорошилов уже заявил, что вся Луганская область принадлежит "республике", поэтому Украина должна "добровольно отвести войска".

Другие новости: