Границы "ЛДНР" пересмотрят: у Лаврова сделали заявление по Донбассу

Границы "ЛДНР" будут пересмотрены в будущем - Захарова / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что большое количество стран, которые не признаются Западом, но являются суверенными государствами, испытывают проблемы с определением своих границ. Поэтому ситуация с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" якобы не является чем-то новым. Вопросы "границ" признанных Москвой образований на оккупированном Донбассе, дескать, будут решаться в будущем.

В эфире телеканала Дождь она сказала о том, что ситуация с "ЛДНР" не является уникальной, поскольку в мире есть суверенные государства, которые входят в ООН, но испытывают проблемы с определением своих границ. Вопрос рубежей так называемых "ДНР", мол, является вопросом будущего.

Читайте также"Госпереворот" в Украине и диалог с Киевом: Путин разразился заявлением по "ЛДНР""Ничего тут такого удивительного, что бывают суверенные страны, государства, у которых не решен или просто не зафиксированы границы - сплошь и рядом. В том числе речь идет о крупнейших странах. Поэтому это все вопрос будущего, который будет решаться", - подчеркнула Захарова.

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко сказал, что Москва признает "ЛДНР" в рамках тех территорий, где они, дескать, "осуществляют полномочия и юрисдикцию".

Спикер Кремля Дмитрий Песков добавил, что речь идет о "тех границах, в которых они себя провозглашали".

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Россия признала "ЛДНР" на Донбассе

Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Москвой на официальном уровне так называемых "ДНР" и "ЛНР" на захваченных районах Донбасса. Он подписал с Пушилиным и Пасечником договора о дружбе с "республиками".

После этого Россия ввела войска на оккупированный Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что признание Россией "ЛДНР" указывает на выход Москвы из "Минска". Киев в такой ситуации инициирует консультации в рамках Будапештского меморандума, срочную встречу в нормандском формате и оставляет за собой право индивидуальной и коллективной обороны.

Госдума РФ 22 февраля ратифицировала "договора о дружбе" России с "ДНР" и "ЛНР".

Позже "соглашения" одобрили в Совете Федерации. Следовательно, Москва официально признала "ЛДНР".

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