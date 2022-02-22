"Россия признает "ЛНР" и "ДНР" в границах провозглашения": в Кремле дали официальный комментарий

Дмитрий Песков / Reuters

Российская Федерация признает террористические группировки "ЛНР" и "ДНР" в тех границах, в которых они себя "провозгласили". С таким заявлением выступил во вторник, 22 февраля, Дмитрий Песков - пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, сообщает российский "РБК" .

"В тех границах, в которых они себя провозглашали", - сказал Песков.

Немногим ранее кремлевского спикера, Андрей Руденко - заместитель руководителя МИД России Сергея Лаврова, заявил, что Россия признает "ДНР" и "ЛНР" в границах, в пределах которых те "осуществляют полномочия и юрисдикцию".

Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин, тем не менее, заявил, что "границы "республики" будут в пределах Донецкой области".

До того "вице-спикер парламента" террористической организации "ЛНР" Дмитрий Хорошилов разражался угрозами и заявлял, что вся Луганская область принадлежит "республике", поэтому Украина должна "добровольно отвести войска".

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Путин признал "Л/ДНР"

21 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР" и подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе".

Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" поддержали Абхазия, Южная Осетия, Венесуэла, Куба и Никарагуа.

Путин после признания "ДНР" и "ЛНР" подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс. Речь идет якобы "миротворцах".

Жители оккупированного Донецка сообщили, что поздно вечером 22 февраля центру Донецка прошла огромная колонна военной техники, танков в северо-западном направлении, к линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины.