Боевики "ЛНР" положили глаз на всю Луганскую область и пригрозили Украине

21 февраля Путин признал "независимость ЛДНР" / Фото Reuters

"Вице-спикер парламента" террористической организации "ЛНР" Дмитрий Хорошилов заявил, что вся Луганская область принадлежит "республике", поэтому Украина должна "добровольно отвести войска".

"В рамках законодательства наших республик есть законы о госгранице, которые говорят четко о том, что территория Луганской народной республики – это территория бывшей Луганской области… Есть наша территория, оккупированная украинскими войсками. Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно", - цитирует Хорошилова РИА Новости.

Также представитель террористов разразился угрозами в адрес официального Киева: мол, если Украина не отведет войска, то будет принято решение, которое "позволит установить мир и восстановить территориальную целостность на всей территории Луганской народной республики".

Путин признал "ЛДНР"

21 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР" и подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе".

Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" поддержали Абхазия, Южная Осетия, Венесуэла, Куба и Никарагуа.

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Путин после признания "ДНР" и "ЛНР" подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс. Речь идет якобы "миротворцах".

Жители оккупированного Донецка сообщили, что поздно вечером 22 февраля центру Донецка прошла огромная колонна военной техники, танков в северо-западном направлении, к линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский после срочного заседания СНБО обратился к украинцам:

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что международному сообществу следует продемонстрировать незамедлительную реакцию на признание Россией "суверенитета" так называемых "ДНР" и "ЛНР". По его словам, дальнейшие действия Москвы будут зависеть от того, как отреагирует мир. Российское государство должно четко видеть движение мира к усилению санкций.

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