Канада, Япония и Австралия затягивают "санкционную удавку" на шее России

Канада, Япония и Австралия вводят санкции против РФ/ Politeka, Reuters

Санкции против России вводят еще три страны – Канада, Япония и Австралия. Ограничения в первую очередь ударят по экономике РФ, однако ряд из них будет направлен на конкретных людей.

Канада вводит санкции против банков РФ

Канада объявила о введении экономических санкций против России. Об этом объявил премьер-министр страны Джастин Трюдо 22 февраля, назвав действия РФ против Украины "абсолютно неприемлемыми", пишет Радио Свобода.

Будут наложены такие ограничения:

дополнительные санкции наложат на поддерживаемые государством российские банки,

Канада перекроет любые финансовые операции с этими банками,

канадцам запретят покупать российский суверенный долг.

Япония запрещает выпуск российских облигаций

О введении санкций против РФ из-за действий в отношении Украины сообщила также Япония. Государство решило запретить выпуск в своей стране российских облигаций. Также будут заморожены активы некоторых россиян и для них ограничат возможность на совершение поездок. Об этом сообщил японский премьер-министр Фумио Кисида, пишет Reuters.

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При этом чиновник подчеркнул, что ситуация между Украиной и РФ остается напряженной, а также призвал Россию вернуться к дипломатическим переговорам.

"Действия России явно наносят ущерб суверенитету Украины и противоречат международному праву. Мы еще раз критикуем эти действия и настоятельно призываем Россию вернуться к дипломатическим дискуссиям", – заявил премьер-министр Японии.

Австралия вводит ограничения против членов Совбеза РФ

На осталась в стороне и Австралия. После признания Россией "ЛДНР" страна решила ввести экономические санкции против 8 россиян – членов Совета Безопасности Российской Федерации. Об этом заявил премьер-министр государства Скотт Моррисон, пишет ABC News.

Также санкции коснутся российских банков.

"Запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями. Санкции будут касаться одного государственного Банка России и банков, связанных с оборонной и военной промышленностью", – заявил Моррисон.

Кроме этого, по словам премьерминистра, страна введет сильные экономические санкции против так называемых "ЛНР" и "ДНР". Ограничения ударят по транспорту, энергетике, телекоммуникациям, запасам нефти, газа и полезных ископаемых.

Санкции против РФ за признание "ЛДНР"

Великобритания

Во вторник, 22 февраля, день выдался щедрым на санкции различных государств против России за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР". Так, сначала о введении жестких санкций сообщила Великобритания. Государство замораживает активы и вводит дополнительные ограничения против ряда российских банков.

Евросоюз

После этого санкционную удавку на шее России сильнее затянул Евросоюз. ЕС ввел санкции против 27 физических и юридических лиц. Также под ограничения попал 351 депутат Госдумы РФ, которые голосовали за "независимость" "ЛДНР". Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после принятия такого решения заявил: "Больше никакого шопинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе".

США

Кроме этого, президент США Джо Байден объявил о введении санкции против России.

"Начиная со среды (23 февраля – ред.) мы наложим санкции на членов семей и лиц, которые принимали участие в принятии решения о независимости т. н. "ЛДНР", – отметил глава Белого дома и уточнил, что это первый пакет санкций и ограничения могут усиливаться в случае продолжения российской агрессии.

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