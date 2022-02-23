Канада, Япония и Австралия затягивают "санкционную удавку" на шее России

Ограничения ударят по экономике РФ. Ряд санкций будет касаться отдельных россиян, в частности, членов российского Совбеза.
Санкции против России вводят еще три страны – Канада, Япония и Австралия. Ограничения в первую очередь ударят по экономике РФ, однако ряд из них будет направлен на конкретных людей.
Канада вводит санкции против банков РФ
Канада объявила о введении экономических санкций против России. Об этом объявил премьер-министр страны Джастин Трюдо 22 февраля, назвав действия РФ против Украины "абсолютно неприемлемыми", пишет Радио Свобода.
Будут наложены такие ограничения:
- дополнительные санкции наложат на поддерживаемые государством российские банки,
- Канада перекроет любые финансовые операции с этими банками,
- канадцам запретят покупать российский суверенный долг.
Япония запрещает выпуск российских облигаций
О введении санкций против РФ из-за действий в отношении Украины сообщила также Япония. Государство решило запретить выпуск в своей стране российских облигаций. Также будут заморожены активы некоторых россиян и для них ограничат возможность на совершение поездок. Об этом сообщил японский премьер-министр Фумио Кисида, пишет Reuters.
При этом чиновник подчеркнул, что ситуация между Украиной и РФ остается напряженной, а также призвал Россию вернуться к дипломатическим переговорам.
"Действия России явно наносят ущерб суверенитету Украины и противоречат международному праву. Мы еще раз критикуем эти действия и настоятельно призываем Россию вернуться к дипломатическим дискуссиям", – заявил премьер-министр Японии.
Австралия вводит ограничения против членов Совбеза РФ
На осталась в стороне и Австралия. После признания Россией "ЛДНР" страна решила ввести экономические санкции против 8 россиян – членов Совета Безопасности Российской Федерации. Об этом заявил премьер-министр государства Скотт Моррисон, пишет ABC News.
Также санкции коснутся российских банков.
"Запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями. Санкции будут касаться одного государственного Банка России и банков, связанных с оборонной и военной промышленностью", – заявил Моррисон.
Кроме этого, по словам премьерминистра, страна введет сильные экономические санкции против так называемых "ЛНР" и "ДНР". Ограничения ударят по транспорту, энергетике, телекоммуникациям, запасам нефти, газа и полезных ископаемых.
Санкции против РФ за признание "ЛДНР"
Великобритания
Во вторник, 22 февраля, день выдался щедрым на санкции различных государств против России за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР". Так, сначала о введении жестких санкций сообщила Великобритания. Государство замораживает активы и вводит дополнительные ограничения против ряда российских банков.
Евросоюз
После этого санкционную удавку на шее России сильнее затянул Евросоюз. ЕС ввел санкции против 27 физических и юридических лиц. Также под ограничения попал 351 депутат Госдумы РФ, которые голосовали за "независимость" "ЛДНР". Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после принятия такого решения заявил: "Больше никакого шопинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе".
США
Кроме этого, президент США Джо Байден объявил о введении санкции против России.
"Начиная со среды (23 февраля – ред.) мы наложим санкции на членов семей и лиц, которые принимали участие в принятии решения о независимости т. н. "ЛДНР", – отметил глава Белого дома и уточнил, что это первый пакет санкций и ограничения могут усиливаться в случае продолжения российской агрессии.
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