Евросоюз ввел сокрушительные санкции против России из-за "ЛДНР"

Санкции против России / Reuters

22 февраля Европейский Союз принял решение о введении санкций против России в ответ на признание "независимости" "ЛНР" и "ДНР".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции заявил, что санкции ЕС в отношении России также включают ограничение доступа к европейскому финансовому рынку и сервисам.

ЕС вводит санкции против 27 физических и юридических лиц. Также под санкции попал 351 депутат Госдумы РФ, голосовавших за "независимость" "ЛДНР".

Санкции против России за признание "ЛДНР"

Санкций против Москвы ввела Великобритания. Так, введенные британцами ограничения коснулись 5 российских банков и предпринимателей Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга.

Ранее указ о введении санкций против всех лиц, которые будут экономически сотрудничать с "ДНР" и "ЛНР" подписал президент США Джо Байден.

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Глава Белого дома направил письма спикеру Палаты представителей и главе Сената США о подписанном им указе о санкциях против "ЛДНР".

Введенные Байденом санкции против "ДНР" и "ЛНР" запрещают:

инвестиции в "ЛДНР";

въезд в США связанным с "ЛДНР" лицам;

импорт любых товаров, услуг, технологий из "ЛНДР" в США;

экспорт, реэкспорт, продажа или поставка любых товаров, услуг или технологий в "ЛДНР";

любое одобрение, финансирование, содействие или гарантия со стороны граждан США по финансированию террористов "ЛДНР", а также предусматривают то, что на территории США будут "заморожены" счета, имущество лиц, связанных с "ЛДНР" (список определит Министерство финансов США).

Признание Россией "ЛДНР" на Донбассе

Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Россией "государственности" так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечником подписали договор о дружбе.

Российская Федерация в рамках указа Путина ввела свои войска на оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к нации сказал, что признание Москвой "ЛДНР" может означать выход российской стороны из "Минска". Глава государства подчеркнул, что Киев в связи с такими обстоятельствами инициирует консультации в рамках Будапештского меморандума, срочный саммит в нормандском формате и оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную оборону.

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