Байден выступит со срочным обращением к Украине после признания Путиным "ЛДНР"

Заявление президент США сделает в 21:00 по киевскому времени.
Президент США Джо Байден выступит с новым обращением, касающимся ситуации вокруг Украины и России.
Как сообщили в Белом доме, заявление президент США сделает в 21:00 по киевскому времени.
После признания Россией "Л/ДНР" Байден подписал указ о санкциях против псевдореспублик.
По словам временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин, это только первый шаг Вашингтона, за которым последуют дополнительные меры.
Санкции Байдена против признания "ЛДНР"
Президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о введении санкций против всех причастных к деятельности незаконных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Россия признала "ЛДНР" на Донбассе
Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Москвой на официальном уровне так называемых "ДНР" и "ЛНР" на захваченных районах Донбасса. Он подписал с Пушилиным и Пасечником договора о дружбе с "республиками".
После этого Россия ввела войска на оккупированный Донбасс.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что признание Россией "ЛДНР" указывает на выход Москвы из "Минска". Киев в такой ситуации инициирует консультации в рамках Будапештского меморандума, срочную встречу в нормандском формате и оставляет за собой право индивидуальной и коллективной обороны.
Госдума РФ 22 февраля ратифицировала "договора о дружбе" России с "ДНР" и "ЛНР".
Позже "соглашения" одобрили в Совете Федерации. Следовательно, Москва официально признала "ЛДНР".
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