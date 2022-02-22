"Катастрофические" санкции США: Байден запретил гражданам США инвестировать в "ЛДНР"

В Белом доме пообещали рассказать о дополнительном ряде решений, которые будут введены из-за "признания" Россией "ЛДНР".
Президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о введении санкций против всех причастных к деятельности незаконных формирований на оккупированной территории Украины – так называемых "ДНР" и "ЛНР", информирует пресс-служба Белого дома
"Мы ожидали такого решения со стороны России и готовы немедленно реагировать. Президент Байден вскоре обнародует указ, запрещающей любые финансовые, инвестиционные и торговые операции граждан США с территории так называемых "ЛНР" и "ДНР" или с их представителями. Этот указ также предоставит полномочия вводить санкции против любого лица, в отношении которого будет установлен факт осуществления какой-либо деятельности на территории, контролируемой этими формированиями", - отметили в Белом доме.
Также в Белом доме пообещали рассказать о дополнительном ряде решений, которые будут введены из-за "признания" Россией "ЛДНР".
Дополнительные детали по введенным санкциям передадут должностным лицам Государственного департамента и Министерству финансов после подписания президентом Байденом.
В пресс-службе пояснили, что эти санкции не являются частью и не касаются того пакета строгих экономических мер, которые США совместно с союзниками и партнерами запланировали ввести против России в случае широкомасштабного вторжения на территорию Украины.
Пересечение границы с Украиной "хотя бы одним российским солдатом" будет означать вторжение
Энтони Блинкен сообщал о том, что пересечение государственной границы с Украиной хотя бы одним русским солдатом будет означать вторжение.
"Будут большие последствия, если Россия вторгнется в Украину. Если российский солдат пересечет границу с Украиной, мы будем иметь дело с действительно серьезной проблемой. Потому что это будет очевидной атакой против Украины. Будь-то один солдат или тысяча", - заявил он в интервью немецкому телеканалу ZDF.
Путин признал "ЛДНР"
21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.
Путин заявил, что "считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет "ДНР" и "ЛНР". Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками".
Также Владимир Путин отреагировал на заявление Владимира Зеленского создать ядерное оружие. По словам президента РФ, подобные высказывания - не пустая бравада.
Вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России, заявил во время своего сегодняшнего выступления президент РФ Владимир Путин.
Ранее у Байдена заявляли, что пересечение государственной границы с Украиной "хотя бы одним российским солдатом" будет означать вторжение.
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