"Катастрофические" санкции США: Байден запретил гражданам США инвестировать в "ЛДНР"

Джо Байден вскоре объяснит о новых санкциях против РФ / Reuters

Президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о введении санкций против всех причастных к деятельности незаконных формирований на оккупированной территории Украины – так называемых "ДНР" и "ЛНР", информирует пресс-служба Белого дома

"Мы ожидали такого решения со стороны России и готовы немедленно реагировать. Президент Байден вскоре обнародует указ, запрещающей любые финансовые, инвестиционные и торговые операции граждан США с территории так называемых "ЛНР" и "ДНР" или с их представителями. Этот указ также предоставит полномочия вводить санкции против любого лица, в отношении которого будет установлен факт осуществления какой-либо деятельности на территории, контролируемой этими формированиями", - отметили в Белом доме.

Также в Белом доме пообещали рассказать о дополнительном ряде решений, которые будут введены из-за "признания" Россией "ЛДНР".

Дополнительные детали по введенным санкциям передадут должностным лицам Государственного департамента и Министерству финансов после подписания президентом Байденом.

В пресс-службе пояснили, что эти санкции не являются частью и не касаются того пакета строгих экономических мер, которые США совместно с союзниками и партнерами запланировали ввести против России в случае широкомасштабного вторжения на территорию Украины.

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Пересечение границы с Украиной "хотя бы одним российским солдатом" будет означать вторжение

Энтони Блинкен сообщал о том, что пересечение государственной границы с Украиной хотя бы одним русским солдатом будет означать вторжение.

"Будут большие последствия, если Россия вторгнется в Украину. Если российский солдат пересечет границу с Украиной, мы будем иметь дело с действительно серьезной проблемой. Потому что это будет очевидной атакой против Украины. Будь-то один солдат или тысяча", - заявил он в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Путин признал "ЛДНР"

21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.

Путин заявил, что "считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет "ДНР" и "ЛНР". Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками".

Также Владимир Путин отреагировал на заявление Владимира Зеленского создать ядерное оружие. По словам президента РФ, подобные высказывания - не пустая бравада.

Вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России, заявил во время своего сегодняшнего выступления президент РФ Владимир Путин.

Ранее у Байдена заявляли, что пересечение государственной границы с Украиной "хотя бы одним российским солдатом" будет означать вторжение.

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