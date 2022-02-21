Блинкен: Россия - на пороге вторжения в Украину

Энтони Блинкен / Фото Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия находится на пороге вторжения в Украину. По его словам, на это указывают все признаки.

Соответствующее заявление Блинкен сделал в воскресенье, 20 февраля, в эфире телеканала CNN.

Блинкен пообещал, что Вашингтон до последнего момента будет использовать все возможности, чтобы понять, можно ли убедить Москву с помощью дипломатии.

"Все, что мы видим, говорит о том, что это очень серьезно, что мы на грани вторжения. Мы будем делать все возможное, чтобы предотвратить, как до этого дойдет", – сказал Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что Запад готов к тому, что Москва решится на вторжение.

Реклама

"Пока танки на самом деле не поедут, а самолеты не полетят, мы будем использовать каждую возможность и каждую минуту, что мы имеем, чтобы понять, можно ли отговорить президента Путина от дальнейших действий в этом направлении", – отметил он.

Как сообщал Главред, президент США Джо Байден и глава РФ Владимир Путин согласились провести саммит, чтобы обсудить вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе. Такой формат переговоров предложил провести президент Франции Эммануэль Макрон. При этом встреча состоится, если Россия не вторгнется в Украину.

Возможное вторжение России в Украину

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

Американская компания Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки, доказывающие, что Россия продолжает перебрасывать войска и технику в Беларусь и незаконно оккупированный Крым. В частности, в Беларуси в 45 км от украинских границ заметили российскую боевую группу, а в Крыму – реактивные системы залпового огня, бронетехнику и военные палатки.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

Читайте также: