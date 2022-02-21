Байден и Путин согласились провести саммит по безопасности / коллаж Reuters

Президент США Джо Байден и глава РФ Владимир Путин согласились провести саммит, чтобы обсудить вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе. Такой формат переговоров предложил провести президент Франции Эммануэль Макрон. При этом встреча состоится, если Россия не вторгнется в Украину.

Во Франции сообщили, что Макрон "предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе", передает пресс-служба Елисейского дворца,

При этом отмечается, что оба президента приняли принцип такого саммита.

"Президенты Байден и Путин оба приняли принцип такого саммита", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проведение саммита будет возможно только в том случае, если Россия не вторгнется в Украину. Материалы для саммита должны быть подготовлены после встречи 24 февраля госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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В Белом доме подтвердили, что президент США согласен на встречу с Путиным, при условии, что Россия не вторгнется в Украину. Там отметили, что такая встреча состоится после встречи Блинкена и Лаврова в Европе.

"Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи (Блинкена и Лаврова, - ред.), опять же, если не произойдет вторжение. Мы всегда готовы к дипломатии", - говорится в заявлении Белого дома.

Также в Вашингтоне добавили, что США "готовы к быстрым и суровым последствиям, если Россия вместо этого выберет войну.

"И в настоящее время Россия, похоже, продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время", - добавили в Белом доме.

Риск вторжения РФ в Украину

В воскресенье, 20 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. Сразу после завершения разговора лидер Франции позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В ходе переговоров Зеленский заявил Макрону, что выступает за введение режима тишины и созыв контактной группы.

Вечером в субботу, 19 февраля, Зеленский тоже говорил по телефону со своим французским коллегой. Они обсудили дипломатическое урегулирование и обострение на фронте.

Тем временем разведка США установила, что на границу Украины Россия стянула около 75% своих обычных вооруженных сил. Как заявил один из американских чиновников в эфире CNN, силы РФ на границах Украины включают в себя около 120 из 160 батальонных тактических групп. Отмечается, что российские армейские части расположенных примерно в 60 км от границ Украины.

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