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Армада у границ: РФ развернула против Украины 75% своих обычных войск — CNN

20 февраля 2022, 20:45
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Силы РФ на границах Украины включают в себя около 120 из 160 батальонных тактических групп.

войска России, армия РФ, танки
Армию РФ стянули на границу Украины / Reuters

На границу Украины Россия стянула около 75% своих обычных вооруженных сил, установила разведка США.

Как заявил один из американских чиновников в эфире CNN, силы РФ на границах Украины включают в себя около 120 из 160 батальонных тактических групп.

Отмечается, что российские армейские части расположенных примерно в 60 км от границ Украины.

Американский чиновник подчеркнул, что несмотря на то, что такие цифры составляют около 75% основных боевых подразделений России, это менее половины от общего количества российских войск.

Собеседник CNN заявил, что такое расположение является "чрезвычайно необычным", и потому, по мнению США, Россия готова к атаке.

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Против Украины развернули около 35 из 50 российских батальонов противовоздушной обороны, подсчитали в США.

Кроме того, РФ готова использовать 500 истребителей, истребителей-бомбардировщиков и 50 средних и тяжких бомбардировщиков могут достичь Украины.

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Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

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