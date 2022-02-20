Макрон после разговора с Путиным срочно позвонил Зеленскому / Reuters

В воскресенье, 20 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

Сразу после завершения разговора лидер Франции позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщили Елисейский дворец.

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Отметим, вечером в субботу, 19 февраля, Зеленский тоже говорил по телефону со своим французским коллегой.

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Они обсудили дипломатическое урегулирование и обострение на фронте.

"Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов. Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования", - сообщил Зеленский в Twitter.

Угроза вторжения России в Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что имеющиеся факты свидетельствуют о том, что Россия планирует "крупнейшую войну в Европе с 1945 года". Он также отметил, что в ходе вторжения России в Украину будет оцеплен Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один обстрел или артиллерийский выстрел могут привести к полномасштабной войне с Россией. В интервью для CNN он отметил, что на временно оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе находятся от 30 до 35 тысяч российских военных.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что Россия может совершить террористические акты на оккупированной территории Донбасса и обвинить в этом Украину для оправдания ввода войск.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент РФ Владимир Путин принял решение осуществить агрессию против Украины.По его словам, есть фабрикация провокаций, которую затем используют как оправдание российского военного вмешательства в Донбасс и шире - в Украину.

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