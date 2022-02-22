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"Начиная со среды": Байден объявил о введении новых санкций против России

22 февраля 2022, 21:32
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Байден уточнил, что это первый пакет санкций, и если Россия продлит агрессию, то эти санкции будут ужесточаться.

Байден, Путин
Байден объявил о введении санкций против России / коллаж Reuters

Президент США Джо Байден объявил о намерении ввести санкции против России. На такой шаг он пошел после решения главы Кремля Владимира Путина признать так называемые "ДНР" и "ЛНР".

"Я считаю, он (Путин - ред.) еще больше попытается захватить эти территории. Он пытается найти оправдание. Я предлагаю ввести санкции в ответ, которые гораздо шире, чем те, что мы ввели в 2014 году", - сказал Байден в ходе своего обращения во вторник, 22 февраля.

Президент США добавил, что это первый пакет санкций, и если Россия продлит агрессию, то эти санкции будут ужесточаться.

"Начиная со среды, мы наложим санкции на членов семей и лиц, которые участвовали в принятии решения о независимости т.н. "ЛДНР", - уточнил глава Белого дома.

Кто попал под новые санкции США:

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  • два крупнейших финансовых института;
  • военный банк;
  • суверенный долг России;
  • причастные к признанию "ЛДНР" лица, элиты и члены их семей (с 23 февраля).

"Сейчас, когда Россия, может быть, планирует следующие шаги, мы хотим, чтобы она знала, что заплатит еще большую цену, если будет продолжать агрессию. Мы будем готовы ввести дополнительные санкции", - добавил глава Белого дома.

Санкции против России после признания "ЛДНР"

21 февраля президент США Джо Байден издал указ о введении санкций против так называемых "ДНР" и "ЛНР". Американский лидер запретил торговать с "республиками", а также инвестировать в них. Санкции также коснулись "должностных лиц" так называемых "ЛДНР".

22 февраля первый пакет санкций против России ввела Великобритания. Лондон объявил о введении ограничений в отношении российских олигархов Бориса и Игоря Ротенбергов, а также Геннадия Тимченко, а также пяти банков: "Россия", ИС Банк, Генбанк, Промсвязьбанк, Черноморский банк развития.

22 февраля Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что санкции Евросоюза ударят по 351 депутату Госдумы России, которые проголосовали за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР", а также 27 физических и юридических лицах, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

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