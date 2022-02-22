"Больше никакого шоппинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе": Боррель о санкциях ЕС против России

Жозеп Боррель / Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза единодушно согласились решительно реагировать на незаконные действия России против Украины.

Боррель в своем Twitter отметив, что санкции против РФ лишат возможности, к примеру, ездить на шопинг в Милан, или на вечеринки в Сен-Тропе.

"Сегодня мы единодушно соглашаемся решительно реагировать на незаконные действия России против Украины. Пакет санкций ЕС ударит по 351 депутату Госдумы России, которые проголосовали за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР"; 27 физических и юридических лицах, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - написал Боррель в Twitter.

"Больше ни одного шоппинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов из Антверпена. Это первый шаг. Мы объединены", - подытожил Боррель.

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Санкции против России за признание "ЛДНР"

Санкций против Москвы ввела Великобритания. Так, введенные британцами ограничения коснулись 5 российских банков и предпринимателей Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга.

Ранее указ о введении санкций против всех лиц, которые будут экономически сотрудничать с "ДНР" и "ЛНР" подписал президент США Джо Байден.

Глава Белого дома направил письма спикеру Палаты представителей и главе Сената США о подписанном им указе о санкциях против "ЛДНР".

Введенные Байденом санкции против "ДНР" и "ЛНР" запрещают:

инвестиции в "ЛДНР";

въезд в США связанным с "ЛДНР" лицам;

импорт любых товаров, услуг, технологий из "ЛНДР" в США;

экспорт, реэкспорт, продажа или поставка любых товаров, услуг или технологий в "ЛДНР";

любое одобрение, финансирование, содействие или гарантия со стороны граждан США по финансированию террористов "ЛДНР", а также предусматривают то, что на территории США будут "заморожены" счета, имущество лиц, связанных с "ЛДНР" (список определит Министерство финансов США).

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