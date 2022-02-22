Признание границ "ЛДНР" и ультиматум по Крыму и НАТО: главные заявления Путина на пресс-конференции

Путин выдвинул ультиматумы Украине во время пресс-конференции / Reuters

Россия признала границы так называемых "ЛНР" и "ДНР" в пределах, которые предусмотрены в их "Конституциях". Таким образом российский президент Владимир Путин признал, что якобы так называемые "республики" могут претендовать на всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Путин отметил: когда Россия признала "ЛДНР", она признала и все документы, которые действуют на этих территориях. Об этом российский президент заявил во время пресс-конференции во вторник, 22 февраля.

"Мы же их признали, а это значит, что мы признали все их фундаментальные документы, в том числе Конституцию. Там прописаны границы в пределах Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины. Но мы рассчитываем, и я хочу это подчеркнуть, эти вопросы будут решены во время переговоров киевских властей и руководством этих республик", – заявил Путин.

При этом Путин отметил, что сейчас трудно проводить переговоры, потому что идут боевые действия и происходят обострения.

РФ официально выходит из Минских договоренностей

Путин также заявил, что"Минских соглашений больше не существует". Россия больше не будет выполнять эти договоренности, ведь признала "ЛДНР".

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"Теперь Минских соглашений не существует, чего же их выполнять, если мы признали независимость этих образований?", – сказал президент РФ.

При этом он отметил, что якобы "Минские соглашения были убиты еще задолго до признания Россией "ЛДНР".

Россия хочет демилитаризации Украины

Владимир Путин заявил о необходимости разоружения нашего государства. Он отметил, что "самый главный пункт – это демилитаризация сегодняшней Украины". По его словам, это единственный фактор, который можно контролировать.

Путин потребовал признания аннексии Крыма и отказа от НАТО

Российский президент также выдвинул Украине несколько ультиматумов. По его словам, для долгосрочного урегулирования ситуации необходимо, чтобы Киев признал российскую аннексию Крыма.

"Естественно, вопрос звучит, что же с обеих сторон или со стороны Киева должно произойти, чтобы ситуация, по нашему мнению, считалась урегулированным в долгосрочной европейской перспективе, и чтобы мы могли жить спокойно... Ну я вам эту страшную тайну раскрою – первое, что надо сделать всем, это признать волеизъявление людей, проживающих в Севастополе и в Крыму", – отметил Путин.

Кроме этого, по его словам, Украина должна отказаться от вступления в Североатлантический альянс и реализовать идею нейтралитета.

Путин признал "ЛДНР"

Напомним, в понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С просьбой об этом к нему обратилась Госдума России. Также российский президент подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе и взаимопомощи". Также Россия вводит в ОРДЛО войска якобы для поддержания мира.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, после чего обратился к украинцам. Он отметил, что своими решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года, в одностороннем порядке выходит из Минских договоренностей и игнорирует решения в пределах Нормандии. Также он сообщил об инициативе Украины о созыве экстренного саммита "нормандской четверки".

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