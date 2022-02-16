Зеленский ужесточил санкции против издания Страна

Теперь ограничения распространяются не только на основные домены сайтов Шарий.Нет и Страна.UA.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым расширяются санкции против блогера Анатолия Шария и журналиста Игоря Гужвы.
Как сообщается на сайте президента, также изменены пакеты санкций против пособников оккупантов в Крыму и на Донбассе.
В частности, уточнены санкции против Шария, Ольги Шарий, Аллы Бондаренко и ООО Информационное агентство Шарий.Нет.
Также внесены изменения в санкции против Гужвы, Анны Солнцевой и Любови Лукашиной.
В частности, теперь ограничения распространяются не только на основные домены сайтов Шарий.Нет и Страна.UA, но и на другие ресурсы с идентичным содержанием.
Кроме того, были изменены пакеты санкций против заместителя так называемого "генерального прокурора ЛНР" Вадима Лященко и трех членов "территориальных избирательных комиссий" в Крыму.
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Санкции против Гужвы и Шария
20 августа состоялось срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины ввел полный пакет санкций против блогера Анатолия Шария, главного редактора издания Страна Игоря Гужвы и прочих.
В общем, вопрос о применении персональных и специальных экономических санкций состоял из 7 пунктов.
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