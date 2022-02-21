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Наступило время для введения санкций против России - Резников

21 февраля 2022, 14:12

Чиновник считает, что это может сдержать страну-агрессора.

резников
Резников считает, что наступило время санкций для России / REUTERS

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что обнародование санкционного списка, подготовленного на случай вторжения российских войск, станет средством сдерживания России от дальнейшей агрессии против Украины.

"Голосование, условно говоря, или подписание согласия на признание псевдореспублик ("ЛНР" и "ДНР" - ред.) – это тоже основание уже включать режим санкций", - пояснил Резников на брифинге.

Кроме того, Резников уверен, что уже наступило время для введения жестких санкций против России.

"Но мы убеждены, что санкции для режима Кремля – это серьезная угроза его окружению, бизнесу, их людям. Мы убеждены, что даже факт обнародования этого списка – какие именно жесткие санкции их ожидают – уже будет способом сдерживания. И мы были бы рады, если бы наши партнеры опубликовали этот список или хотя бы его часть. Чтобы было ясно, что ожидает режим Кремля. И это будет менять ситуацию в сторону позитива. Я в этом уверен", - добавил он.

Санкции против России

США и Европа находятся на этапе завершения работы над расширенным пакетом санкций против России в случае ее нападения на Украину. Он нацелен на крупные российские банки, но не предусматривает запрета доступа РФ к финансовой системе SWIFT. Такую информацию обнародовало агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в случае вторжения России в Украину Евросоюз и НАТО быстро и консолидировано введут санкции против РФ. При этом заранее содержание санкций разглашать не будут. По его словам, пакет санкций может оказаться шире, чем считается.

Посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев сделал заявление о том, что Москве "наплевать" на санкции Запада, которые могут быть введены против государства в случае военной интервенции против Украины. По его словам, ограничения, дескать, помогли России стать самодостаточной.

Замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) Александер Ламбсдорф предложил в качестве санкционной меры конфисковать недвижимость российских олигархов в Германии, если РФ вторгнется в Украину.

Угроза вторжения России в Украину

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что продление военных учений армий России и Беларуси в Альянсе оценивают как подтверждение решения вторгнуться на территорию Украины.

"Продолжение учений, которые должны были закончиться, дополняют картину, (демонстрирующую), что Россия готовит вторжение в Украину", - сказал Столтенберг.

Также были опубликованы новые спутниковые снимки, на которых зафиксировано перемещение российских войск на границах с Украиной. Кадры сделаны 20 февраля, сообщает CNN со ссылкой на данные частной компании Maxar.

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