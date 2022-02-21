РФ и Беларусь продолжили военные учения: в НАТО увидели решение о вторжении в Украину

Столтенберг отреагировал на продление военных учений Беларуси и РФ / Фото Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что продление военных учений армий России и Беларуси в Альянсе оценивают как подтверждение решения вторгнуться на территорию Украины.

"Продолжение учений, которые должны были закончиться, дополняют картину, (демонстрирующую), что Россия готовит вторжение в Украину", - сказал Столтенберг в эфире телеканала CBS.

При этом он отметил, что "в НАТО поддерживают любые дипломатические инициативы по Украине, и основной целью является предотвращение войны".

Отметим, официально российско-белорусские военные учения Союзная решимость-2022 завершились 20 февраля. Однако, министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что российские войска останутся в стране и дальше.

По его словам, президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко решили продолжить "проверку сил реагирования Союзного государства" и после завершения совместного учения. Такое решение якобы приняли из-за "нарастания военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения ситуации на Донбассе".

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Как сообщал Главред, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия находится на пороге вторжения в Украину. По его словам, на это указывают все признаки.

При этом Блинкен пообещал, что Вашингтон до последнего момента будет использовать все возможности, чтобы понять, можно ли убедить Москву с помощью дипломатии.

Тем временем президент США Джо Байден и глава РФ Владимир Путин согласились провести саммит, чтобы обсудить вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе. Такой формат переговоров предложил провести президент Франции Эммануэль Макрон. При этом встреча состоится, если Россия не вторгнется в Украину.

Материалы для саммита должны быть подготовлены после встречи 24 февраля госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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