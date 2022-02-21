Если РФ вторгнется в Украину, страну отрежут от финансовых рынков мира - глава Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен / Фото Reuters

Если Россия вторгнется в Украину, то страну отрежут от международных финансовых рынков и РФ будет лишена доступа к основным экспортным товарам.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

По ее словам, жители России останутся без передовых товаров.

"В принципе, Россия будет отрезана от международных финансовых рынков", - сказала глава ЕК.

Урсула фон дер Ляйен уточнила, что недоступными для РФ станут все производимые в Европе товары, которые срочно нужны России для модернизации и диверсификации экономики.

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При этом глава Еврокомиссии добавила, что у России все еще есть шанс перейти к дипломатии, окно для переговоров все еще открыто.

"Переход к санкциям является настолько масштабным и последовательным, что мы знаем, что всегда должны давать России шанс вернуться к дипломатии и столу переговоров. Это окно все еще открыто", - сказала председатель Европейской комиссии.

Санкции против России

США и Европа находятся на этапе завершения работы над расширенным пакетом санкций против России в случае ее нападения на Украину. Он нацелен на крупные российские банки, но не предусматривает запрета доступа РФ к финансовой системе SWIFT. Такую информацию обнародовало агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в случае вторжения России в Украину Евросоюз и НАТО быстро и консолидировано введут санкции против РФ. При этом заранее содержание санкций разглашать не будут. По его словам, пакет санкций может оказаться шире, чем считается.

Посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев сделал заявление о том, что Москве "наплевать" на санкции Запада, которые могут быть введены против государства в случае военной интервенции против Украины. По его словам, ограничения, дескать, помогли России стать самодостаточной.

Замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) Александер Ламбсдорф предложил в качестве санкционной меры конфисковать недвижимость российских олигархов в Германии, если РФ вторгнется в Украину.

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