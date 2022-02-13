Санкции "по-барабану": РФ разразилась заявлением об ударе Запада в ответ на нападение на Украину

Санкции положительно влияют на экономику России и сельское хозяйство - российский посол в Швеции / Коллаж Reuters

Посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев сделал заявление о том, что Москве "наплевать" на санкции Запада, которые могут быть введены против государства в случае военной интервенции против Украины. По его словам, ограничения, дескать, помогли России стать самодостаточной.

В интервью шведской газете Aftonbladet он сказал о том, что российскому государству "наплевать" на все санкции западного мира. Причем, как утверждает дипломат, такие ограничения якобы положительно повлияли на развитие экономики страны.

Читайте такжеБудапештский меморандум и санкции против окружения Путина: Лондон грозит ударом по РФ из-за Украины"Извините за язык, но нам наплевать на все их санкции. У нас уже было так много санкций, и в этом смысле они позитивно повлияли на нашу экономику и сельское хозяйство", - уверяет Татаринцев.

Как сказал посол, санкции против РФ якобы помогли стране производить свои продукты по западным рецептам, и поспособствовали увеличению экспорта.

"У нас нет ни итальянских, ни швейцарских сыров, но мы научились делать такие же хорошие русские сыры по итальянским и швейцарским рецептам. В новых санкциях нет ничего хорошего, но и не так плохо, как это звучит на Западе", - подчеркнул Виктор Татаринцев.

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Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил завершение подготовки в ЕС нового пакета серьезных санкций против России. При этом Европа приложит усилия с целью политической и финансовой поддержки Киева.

Смотрите видео ТСН – в НАТО заявили, что риск военного вторжения РФ в Украину растет

Угроза военного вторжения России в Украину

Журналисты британской газеты The Guardian опубликовали статью, в которой говорится о том, что президент США Байден в разговоре с лидерами ЕС и НАТО якобы сообщил о готовности России осуществить военное вторжение в Украину уже в ближайшее время. Указывается, что операция может начаться с авиаударов.

Штаты призвали американских граждан покинуть Украину в течение 24-48 часов из-за риска военного вторжения России.

Дипломатов США, которые не задействованы в решении важных вопросов, вернутся в Вашингтон. Большая часть сотрудников останется в Украине.

12 февраля состоялся телефонный разговор президента США Байдена с главой РФ Путиным. По итогам дискуссии в Белом доме сказали, что американцы не знают, приняли ли в Москве решение о военном вторжении в Украину.

Украинская правда со ссылкой на свои источники сообщила, что страховые компании с 14 февраля приостанавливают страховку самолетов для полетов над Украиной. Причиной называют высокие риски начала военных действий. Вследствие этого авиакомпании прекратят полеты в авиапространстве Украины. Однако о закрытии воздушного пространства украинского государства не говорится.

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