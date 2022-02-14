В Германии предложили конфисковать недвижимость российских олигархов в случае вторжения в Украину

Александер Ламбсдорф предложил конфисковать недвижимость российских олигархов / Коллаж УНИАН, twitter.com/Lambsdorff

Замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) Александер Ламбсдорф предложил в качестве санкционной меры конфисковать недвижимость российских олигархов в Германии, если РФ вторгнется в Украину.

По словам депутата бундестага, некоторые российские олигархи "обладают огромными владениями в Германии". По его мнению, их нужно реквизировать, если есть сомнения в финансировании, передает издание DW.

"В случае отсутствия у нас уверенности в источнике средств, использованных для финансирования недвижимого имущества "Х", нам следует реквизировать недвижимое имущество "Х", – предложил Ламбсдорф.

Также он предложил ограничивать свободу перемещения и замораживание счетов олигархов из РФ.

По мнению Ламбсдорфа, президенту России Владимиру Путину должно быть ясно одно – "нападение на Украину будет означать конец отношений с Европой".

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В этом случае экономическое взаимодействие Германии и РФ будет сведено к совершенному минимуму, страну постигнет запрет на определенные виды деятельности, а рефинансирование российских банков станет крайне сложным.

"Экономическая цена (вторжения в Украину, – ред.) будет такой высокой, как никогда раньше", – резюмировал немецкий депутат.

Санкции против России

США и Европа находятся на этапе завершения работы над расширенным пакетом санкций против России в случае ее нападения на Украину. Он нацелен на крупные российские банки, но не предусматривает запрета доступа РФ к финансовой системе SWIFT. Такую информацию обнародовало агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в случае вторжения России в Украину Евросоюз и НАТО быстро и консолидировано введут санкции против РФ. При этом заранее содержание санкций разглашать не будут. По его словам, пакет санкций может оказаться шире, чем считается.

Посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев сделал заявление о том, что Москве "наплевать" на санкции Запада, которые могут быть введены против государства в случае военной интервенции против Украины. По его словам, ограничения, дескать, помогли России стать самодостаточной.

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