Танки и гаубицы: появились новые спутниковые снимки с войсками РФ у границ Украины

Армию РФ перебрасывают на границу Украины / Reuters

Опубликованы новые спутниковые снимки, на которых зафиксировано перемещение российских войск на границах с Украиной.

Кадры сделаны 20 февраля, сообщает CNN со ссылкой на данные частной компании Maxar.

Уточняется, что РФ активно перемещает силы на территории, расположенной в порядка 35 км от границы с Украиной.

Подчеркивается, что "к северо-западу от Белгорода и вблизи Солоты и Валуек в России наблюдаются многочисленные новые развертывания сил на местности".

В сообщении говорится: "Эта активность отличается от развертывания подразделений, которые наблюдались раньше... До недавнего времени они размещались на или рядом с гарнизонами и учебными полигонами. Сейчас (в воскресенье) большинство подразделений и вспомогательного снаряжения в Солоте отбыли, и по всему району можно видеть следы передвижения транспортных средств и конвои бронетехники".

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/ Maxar Technologies

Вместе с тем в местах, где еще в прошлое воскресенье размещались значительные силы, их почти не осталось.

В то же время некоторую военную технику заметили к востоку от Валуек, примерно в 15 км от границы с Украиной.

В CNN установили геолокацию нескольких видео, появившихся в сети на выходных, на которых видно движение больших колонн с танками, гаубицами и бронетехникой в ​​районе Белгорода.

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Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

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