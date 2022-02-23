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Под угрозой - Киев и другие главные города: Байден назвал направления вероятного вторжения РФ

23 февраля 2022, 08:04
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РФ может применить авиацию и наступательные ракетные системы с территории Беларуси, а из Черного моря - десантные корабли, ракетные крейсеры и подводные лодки.

Байден, вторжение
Байден назвал направления вероятной атаки РФ на Украину / Фото Reuters, pixabay.com

Россия может начать военное вторжение в Украину, в том числе и со стороны Беларуси. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в своем обращении относительно ситуации на границах России и Украины 22 февраля.

По его словам, "Россия готовится пойти гораздо глубже в начале огромной военной атаки против Украины".

"Надеюсь, я ошибаюсь в этом. Надеюсь, мы ошибаемся насчет этого, но Россия уже усилила эту угрозу против остальной украинской территории, в том числе против главных городов и столицы - города Киева", - подчеркнул Байден.

Глава Белого дома отметил, что Россия до сих пор держит на границах Украины более 150 тысяч военных.

"Российские силы сохраняют силы в Беларуси для атаки на Украину с севера, включая военную авиацию и наступательные ракетные системы", - заявил Байден.

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Также президент США подчеркнул, что Россия переместила силы ближе к украинско-российской границе.

Кроме того, по его словам, корабли Военно-морского флота РФ - десантные корабли, ракетные крейсеры и подводные лодки - маневрируют в водах Черного моря на юге Украины.

"Россия переместила запасы крови и медицинское оборудование на позиции на границе. Вам не нужна кровь, если вы не планируете начать войну", - подчеркнул Байден.

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Как сообщал Главред, встречи Байдена и Путина, похоже, в ближайшее время не будет. В Белом доме заявили, что это не входит в планы президента США. Хотя ранее сообщалось, что лидеры двух стран должны были провести саммит после встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова 24 февраля (эту встречу также отменили).

В перспективе, проведение переговоров между Байденом и Путиным сохраняется, но РФ должна выполнить условие - предпринять деэскалацию ситуации вокруг Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас - самый опасный момент в сфере безопасности. По его словам, Россия продолжает планировать вторжение в Украину. Столтенберг также сообщил о повышенной готовности к применению в борьбе с РФ 100 самолетов.

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что у Украины есть два плана на случай дальнейшей агрессии России. В частности, Украина будет использовать все инструменты дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию или бороться за каждый сантиметр своей земли.

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