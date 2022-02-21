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Окружить войсками от Бреста до Таганрога: Резников раскрыл сценарий возможного вторжения РФ

21 февраля 2022, 10:44
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Цель РФ - расшатать Украину изнутри, чтобы она изменила политический курс и отказалась от Евросоюза и НАТО, а в результате потеряла независимость.

Резников, учения РФ, вторжение
Резников раскрыл возможный сценарий вторжения РФ / Фото Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что уровень угрозы российского вторжения высокий. При этом Киев анализирует все возможные сценарии агрессии РФ и выбирает тактику поведения.

На брифинге 21 февраля Резников раскрыл возможный сценарий вторжения России. По его словам, именно его страна-агрессор пытается реализовать.

"Среди прочих мы рассматривали сценарий, что РФ попытается буквально окружить войсками: от Бреста до Таганрога, по суше, на двух морях и во временно оккупированном Крыму. И обозначить активность на временно оккупированной части Молдовы, в Приднестровье. Также ожидалось, что РФ на фоне этого устроит обострение на востоке Украины", - рассказал он.

Резников добавил, что все это будет сопровождаться другими средствами давления: кибератаками, минированиями гражданских объектов, попытками устроить беспорядки под разными предлогами.

"Цель этих действий - расшатать Украину изнутри, чтобы мы изменили политический курс и отказались ЕС и НАТО, а в конце концов потеряли независимость. Сейчас этот сценарий пытаются воплотить", - сообщил он.

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По словам министра обороны, сейчас возле границ Украины находятся 127 тысяч российских военных (это наземный компонент), с морским и авиационным компонентами их насчитывается 147 тысяч.

"Мы не видим отвода и не говорим об уменьшении количества (военных, - ред.). Те части, которые сейчас в движении, могут вернуть в предыдущие места или перебросить на другой участок", - сообщил он.

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Резников добавил: Украина прогнозировала, что Россия и Беларусь продлят свои военные учения, так как военных везли с Дальнего Востока не для того, "чтобы просто потренировать в течение 10 дней".

Возможное вторжение России в Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия находится на пороге вторжения в Украину. По его словам, на это указывают все признаки.

При этом Блинкен пообещал, что Вашингтон до последнего момента будет использовать все возможности, чтобы понять, можно ли убедить Москву с помощью дипломатии.

Тем временем президент США Джо Байден и глава РФ Владимир Путин согласились провести саммит, чтобы обсудить вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе. Такой формат переговоров предложил провести президент Франции Эммануэль Макрон. При этом встреча состоится, если Россия не вторгнется в Украину.

Материалы для саммита должны быть подготовлены после встречи 24 февраля госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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