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Блинкен отменил свою встречу с Лавровым: в чем причина

23 февраля 2022, 00:16

Новая встреча двух чиновников была запланирована на 24 февраля.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен отменил встречу с Лавровым / Reuters

Из-за вторжения России в Украину, госсекретарь США Энтони Блинкен отменил встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявил во время брифинга глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"На прошлой неделе я предложил встречу с Лавровым, но при условии, что Россия не вторгнется в Украину. Сейчас мы наблюдаем, что вторжение начинается. Поэтому нет смысла сейчас проводить эту встречу" - сказал Блинкен.

Когда должна была состояться встреча

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 февраля провели телефонный разговор, ставший вторым контактом глав внешнеполитических ведомств двух стран за неделю. Новая встреча была запланирована на 24 февраля.

Россия признала "ЛДНР" на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ об официальном признании Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Вместе с Пушилиным и Пасечником он подписал договора о дружбе с "республиками".

В тот же вечер Россия ввела войска на захваченный Донбасс.

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к нации сделал заявление о том, что признание Россией "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе сигнализирует о выходе Москвы из Минских соглашений. Официальный Киев инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, срочную встречу в нормандском формате и оставляет за собой право индивидуальной и коллективной обороны.

Государственная Дума РФ уже 22 февраля ратифицировала "договора о дружбе" РФ с "ЛДНР".

Позже данные "соглашения" одобрили в Совфеде. После подписания Путиным законов о ратификации Россия официально признала "суверенитет" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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