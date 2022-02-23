Встреча Байдена и Путина: в Белом доме назвали условие для проведения переговоров

Встречи Байдена с Путиным в ближайшее время, похоже, не будет / Фото Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что на данный момент встреча с российским президентом Владимиром Путиным не входит в планы американского лидера Джо Байдена. В перспективе возможность проведения этих переговоров сохраняется.

"Возможность встречи президентов Байдена и Путина сохраняется на тот случай, когда и если они (Россия, - ред. ) предпримут деэскалацию ситуации", - заявила Псаки.

Ранее Псаки заявила, что Байден дал принципиальное согласие на встречу с Путиным после запланированных на 24 февраля переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Отмечалось, что Блинкен встретится с Лавровым, при условии, что Россия не предпримет военных действий против Украины.

"Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи, опять же, если вторжение не произойдет", - заявляла она.

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Как сообщал Главред, 22 февраля стало известно, что Блинкен отменил встречу с Лавровым.

"Сейчас мы видим, что вторжение начинается, Россия продемонстрировала отказ от дипломатии, поэтому сейчас в этой встрече нет смысла", - сказал госсекретарь США.

По его словам, он информировал об этом Лаврова в соответствующем письме. Все союзники и партнеры поддержали его решение.

Путин признал "ЛДНР"

21 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР" и подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе".

Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" поддержали Абхазия, Южная Осетия, Венесуэла, Куба и Никарагуа.

Путин после признания "ДНР" и "ЛНР" подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс. Речь идет якобы "миротворцах".

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к нации сделал заявление о том, что признание Россией "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе сигнализирует о выходе Москвы из Минских соглашений. Официальный Киев инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, срочную встречу в нормандском формате и оставляет за собой право индивидуальной и коллективной обороны.

Государственная Дума РФ уже 22 февраля ратифицировала "договора о дружбе" РФ с "ЛДНР".

Позже данные "соглашения" одобрили в Совфеде. После подписания Путиным законов о ратификации Россия официально признала "суверенитет" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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