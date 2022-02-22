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"Сейчас самый опасный момент в сфере безопасности": Столтенберг о ситуации вокруг Украины

22 февраля 2022, 18:49

При необходимости альянс готов продолжить усиление своего присутствия на востоке.

Йенс Столтенберг, НАТО, Североатлантический Альянс
Столтенберг заявил о повышенной готовности 100 самолетов / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал нынешнее время самым опаснм моментом в сфере безопасности. Он заявил, о повышенной готовновности к применению в борьбе с РФ 100 самолетов.

По словам генсека Североатлантического альянса, Россия продолжает планировать вторжение на Украину, пишет Reuters.

К таким выводам страны альянса пришли, наблюдая за провокациями РФ на Донбассе.

"Мы продолжаем призывать Россию к отступлению... никогда не поздно отказаться от атаки", - подчеркнул Столтенберг, добавив, что при необходимости альянс готов продолжить усиление своего присутствия на востоке.

Россия признала "ЛДНР" на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ об официальном признании Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Вместе с Пушилиным и Пасечником он подписал договора о дружбе с "республиками".

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В тот же вечер Россия ввела войска на захваченный Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к нации сделал заявление о том, что признание Россией "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе сигнализирует о выходе Москвы из Минских соглашений. Официальный Киев инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, срочную встречу в нормандском формате и оставляет за собой право индивидуальной и коллективной обороны.

Государственная Дума РФ уже 22 февраля ратифицировала "договора о дружбе" РФ с "ЛДНР".

Позже данные "соглашения" одобрили в Совфеде. После подписания Путиным законов о ратификации Россия официально признала "суверенитет" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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