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"Не хотим в Россию": в Мариуполе люди вышли на акцию в поддержку Украины

23 февраля 2022, 00:49
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Они пели Гимн Украины и выкрикивали лозунги "Слава Украине" — "Героям Слава".

В Мариуполе вышли на акцию протеста / Facebook

В Мариуполе около полутысячи граждан вышли в поддержку Украины, заявив о том, что не хотят присоединиться к "ДНР" или России, сообщает "Суспільне".

Люди принесли с собой флаги Украины и плакаты с надписями: "Мы не хотим в "ДНР" или Россию", "Мариуполь — это Украина", "Россия — агрессор", "Хутин, пуй тебе, а не Мариуполь" и т.д.

Они пели Гимн Украины и выкрикивали лозунги "Слава Украине" — "Героям Слава".

Участники акции подчеркнули, что они против российской агрессии и против признания Россией самопровозглашенных "Л/ДНР". Люди также выразили благодарность ВСУ, "благодаря которым это мероприятие возможно".

Один из участников акции Сергей говорит, что люди вышли, чтобы высказать свою гражданскую позицию и показать, "что мы здесь не ждем, мы против. А если все же, не дай Бог, придут, то будем защищать свою землю".

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Россия признала "ЛДНР" на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ об официальном признании Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Вместе с Пушилиным и Пасечником он подписал договора о дружбе с "республиками".

В тот же вечер Россия ввела войска на захваченный Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к нации сделал заявление о том, что признание Россией "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе сигнализирует о выходе Москвы из Минских соглашений. Официальный Киев инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, срочную встречу в нормандском формате и оставляет за собой право индивидуальной и коллективной обороны.

Государственная Дума РФ уже 22 февраля ратифицировала "договора о дружбе" РФ с "ЛДНР".

Позже данные "соглашения" одобрили в Совфеде. После подписания Путиным законов о ратификации Россия официально признала "суверенитет" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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