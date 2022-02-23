МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в РФ и немедленно выехать из России

В МИД Украины заявили, что на фоне усиления российской агрессии предоставление консульской помощи на территории России может быть ограничено.
Министерство иностранных дел обратилось к украинцам с рекомендацией воздержаться от поездок в Россию. Тех, кто находится в этой стране, призывают немедленно покинуть территорию РФ.
"В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Разрыв дипотношений Украины и РФ
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал проработать вопрос разрыва дипломатических отношений с Россией. Он выразил надежду, что войны против Украины не будет. Но добавил, что в случае "мощной войны" введет в стране военное положение.
Между тем, в Кремле заявили, что не собираются разрывать дипломатические отношения с Украиной и считают это нежелательным. Мол, это сделает отношения двух стран и народов еще сложнее.
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