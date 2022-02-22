Зеленский пообещал заняться разрывом дипотношений с Россией и заговорил о военном положении

Президент сделал ряд громких заявлений.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал проработать вопрос разрыва дипломатических отношений с Россией.
С также заявлением президент выступил во время общения с прессой в Киеве.
Также он выразил надежду, что войны против Украины не будет. Но добавил, что в случае "мощной войны" введёт в стране военное положение.
"А кто это? Мы с ними не общаемся", - так Зеленский отреагировал на призывы боевиков "ЛНР" отвести ВСУ.
Президент заявил о необходимости немедленного введения санкций за признание "независимыми" так называемых "ЛДНР". Он выступил за полное отключение российского газопровода "Северный поток-2".
"Европа и мир не может допустить повторения таких трагических ошибок, которые были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока-2", - отметил Зеленский.
Читайте также"Скажу о реалиях и будущем": Зеленский подколол застрявшего в прошлом ПутинаПрезидент также поблагодарил западных партнеров за поддержку Украины.
"Мы благодарны любой помощи. Важна санкционная помощь. Именно быстрая. Россия признала "ЛДНР" очень быстро. Мировые лидеры должны показать быстрый ответ", - добавил Зеленский.
Признание Россией "ЛДНР" и реакция Зеленского
В понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С просьбой об этом к нему обратилась Госдума России.
Также российский президент подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе и взаимопомощи".
После этого Украина выступила с требованием созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за действий России и "ЛДНР".
Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, после чего обратился к украинцам. Он отметил, что своими решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года, в одностороннем порядке выходит из Минских договоренностей и игнорирует решения в пределах Нормандии. Также он сообщил об инициативе Украины о созыве экстренного саммита "нормандской четверки".
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