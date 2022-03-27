"Александр Глебович, браво": Невзоров показал, как Зеленский делает селфи у гроба Путина

Журналист продолжает унижать путинский режим.
Российский журналист и публицист Александр Незворов опубликовал снимок, на котором президент Украины Владимир Зеленский делает селфи с Владимиром Путиным в гробу.
Хоть это фото и было сделано с помощью редактора, но многие украинцы (да и не только украинцы) хотели бы этого.
Несмотря на то, что против Невзорова в РФ открыли уголовное дело, журналист продолжает ярую критику путинского режима после вторжения в Украину.
"Самого интересного на картинке и не видно!!! Любопытно гроб Путина равен длине его стола или ещё длиннее? Полагаю, длиннее метра на полтора. Это помогает создать иллюзию невероятной высоты и величия покойного. При этом главное - гроб не открывать. Хохот потомков, решившихся вскрыть захоронение будет очень долгим", - отметил публицист на своем Telegram-канале.
Не оставил без внимания острый комментарий Невзорова и украинский журналист Дмитрий Гордон.
"Помимо оружия и духа, мы будем уничтожать этих нелюдей юмором. Александр Глебович, браво, люблю!", - написал он на своей страничке в Instаgram.
Российский диктатор Владимир Путин, развязавший кровавую войну в Украине, стал объектом ненависти не только наших соотечественников, но и многих людей по всему миру.
Астрологи, тарологи, экстрасенсы задаются в последнее время двумя вопросами - когда закончится война в Украине 2022 и когда умрет Путин. Предсказание о смерти хозяина Кремля делал и фармацевт и алхимик Нocтрaдaмуc.
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