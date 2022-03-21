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"Война моментально завершится": Невзоров рассказал, как остановить Россию

21 марта 2022, 08:53

Журналист отметил, что этого ждет весь мир.

Невзоров рассказал, как остановить Россию / facebook.com/nevzorovanevzorov

Российский публицист и журналист Александр Невзоров заявил, что впервые за 80 лет все человечество хочет смерти одного человека.

В ходе публичной встречи в Израиле он отметил, что президент РФ Владимир Путин развязал кровавую и бессмысленную бойню в Украине и вызывает пламенную ненависть во всем мире.

"Миллионы людей просыпаются и заходят в свои смартфоны, чтобы прочесть всего два слова. "Путин мертв" — это то, что, хотят увидеть в заголовках абсолютно все. Увы, если верить его пресс-секретарю Пескову, президент РФ находиться в хорошем психологическом состоянии. Это он говорит о человеке, по приказу которого уже погибли десятки тысяч людей и снесены с лица земли города", - заявил Невзоров.

Наступи его смерть, утверждает публицист, и война моментально завершится. Потому что ее причина возникла в воспаленном конспирологией и исторической безграмотностью одного единственного человека, президента РФ.

Читайте такжеЦена бессмысленной войны для России: как сбережения россиян превращаются в тыквуПока сложно утверждать, как именно закончит свои дни Путин. То ли, как Усама бен Ладен, от рук спецподразделения "морских котиков". То ли от покушения со стороны ближайшего окружения.

Как сообщал Главред, ранее астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

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