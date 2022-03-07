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"Репутационная вонь, название России придется менять": публицист Невзоров выступил с жестким высказыванием

7 марта 2022, 11:00

Невзоров рассказал, что в античном римском праве был термин "репутационная вонь". И можно было изменить имя гражданина и название легиона.

Невзоров
Александр Невзоров / Radiokp

Через несколько месяцев Российской Федерации придется изменять название страны из-за того, что оно станет несмываемым репутационным клеймом. Соответствующее мнение в собственном видеоблоге высказал российский публицист Александр Невзоров.

"Вероятнее всего, через два-три месяца самой сложной проблемой России станет выбор нового названия для страны. Это будет непросто, но существующая станет настолько страшным клеймом, что потребуется замена", ‒ отметил публицист.Невзоров также указал, что под "ковырялки и ковырятели режима просмотрели страшную мину под самой задницей режима" ‒ "предательскую и смертоносную для нынешнего режима" 353 статью УК РФ, которая предусматривает уголовное наказание за ведение военных действий.

Впрочем, Невзоров откровенно сомневается, что в РФ найдется прокурор, который ею воспользуется. "А если таковой и будет, то посадят его скорее", ‒ подытожил публицист.

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Напомним, ранее российские захватчики в ночь с четверга на пятницу, с 3 на 4 марта, обстреляли Запорожскую атомную электростанцию в городе Энергодар. И из-за этого возникла опасность ядерной утечки.

Атаку оккупантов на ЗАЭС осудил и приближенный к Путину миллиардер Олег Дерипаска.

"Любой инцидент на этих объектах в Украине и Европе будут вспоминать нам (России – Главред) еще лет 200 с проклятиями", – сказал Дерипаска.

Автор: Егор Бунин
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новости России российское вторжение Александр Невзоров
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