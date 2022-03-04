"200 лет будут вспоминать с проклятиями": путинский олигарх Дерипаска осудил обстрел Россией Запорожской АЭС

Олег Дерипаска / Reuters

Российские захватчики в ночь с четверга на пятницу, с 3 на 4 марта, обстреляли Запорожскую атомную электростанцию в городе Энергодар. И из-за этого возниклаопасность ядерной утечки. Как сообщает Telegram-канал NEXTA Live, атаку оккупантов на ЗАЭС осудил и приближенный к Путину миллиардер Олег Дерипаска.

Олигарх лишний раз напомнил, что на территории Украины есть не только законсервированная после аварии в апреле 1986 года Чернобыльская атомная электростанция, но и еще 15 атомных энергоблоков и три хранилища отработанного ядерного топлива.

"Любой инцидент на этих объектах в Украине и Европе будут вспоминать нам (России – Главред) еще лет 200 с проклятиями", – сказал Дерипаска.

Обстрел Запорожской АЭС

3 марта оккупационные войска РцФ обстреляли блокпост в Энергодаре и направили в город колонну бронетехники из 100 единиц.

4 марта на Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар. АЭС была обстреляна российскими войсками, которые пытаются ее захватить, но военные ВСУ держат оборону, продолжаются ожесточенные бои.

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Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал ситуацию на Запорожской АЭС. По его словам, агрессор хочет уничтожить весь мир, так как в упор обстрелял энергоблоки крупнейшей в Европе атомной станции из танков, градов, другой тяжелой артиллерии, прекрасно понимая катастрофические последствия таких действий.

"Мы стоим на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества", - сказал Галущенко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "впервые в истории человечества обстреливают атомные энергоблоки".