Американский генерал назвал главную цель РФ в войне с Украиной

Бен Ходжес назвал цель обстрелов РФ гражданской инфраструктуры Украины.

Бен Ходжес назвал цели Кремля в войне / Коллаж фото УНИАН

Россия пытается затянуть развязанную войну в надежде, что Запад утратит волю продолжать поддержку Украины.

Такое мнение генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес высказал в интервью РБК-Украина.

Он считает, что обстрелы РФ гражданской инфраструктуры Украины имеют целью заставить украинских беженцев ехать в Европу, что оказывает давление на европейские столицы.

"Другая цель – уменьшить способность Украины поддерживать военные усилия: нехватка электроэнергии для фабрик, железных дорог и т.д", - добавил Ходжес.

Ранее Алексей Данилов заявил о том, что страна-агрессор РФ хочет навязать Украине сценарий заморозки войны по "корейскому варианту", зафиксировав статус-кво по состоянию на сегодняшний момент, что подразумевает разделение государства.

По его словам, украинской стороне сейчас предлагают так называемую условную "38 параллель" (неофициальное название границы между КНДР и Южной Кореей, - ред.).

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим.

В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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