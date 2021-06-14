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Арестович назвал два варинта решения проблемы в вопросе Донбасса

14 июня 2021, 21:07
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Спикер украинской делегации в ТКГ сказал, нужны ли Украине минские соглашения.

Арестович
Арестович высказался о ситуации на Донбассе / Скриншот

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Украина в вопросе Донбасса может пойти на открытое противостояние с Россией, либо придерживаться дипломатического пути.

"У нас пока есть два основных пути: открытое противостояние с Россией, либо удерживание ситуации на политико-дипломатическом пути урегулирования, даже если его КПД 0,001%. Я не вижу третьего варианта", - подчеркнул он.

По мнению Арестовича, "единственными приемлемыми в плане действия, вынесения политических суждений, оценок, формирования политики являются нормандский формат и минские соглашения".

"Почему нет лучшего варианта? Потому, что в ситуации, когда Россия не признает себя участником конфликта и является постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето, вопросы о миротворцах, замороженном конфликте требуют класса игры, политический интриги, которые должны формироваться несколько лет, чтобы когда-то потом можно было сдвинуть минские соглашения и внедрить что-то новое. Не думаю, что Украина сейчас может обеспечить такой класс игры", - пояснил спикер украинской делегации в ТКГ.

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Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая заявил о том, что переговоры по возможной встрече с главой РФ Владимиром Путиным уже ведут Банковая с Кремлем.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт таких переговоров и уточнил, что с российской стороны ситуацию курирует замглавы АП РФ Дмитрий Козак. При этом в Москве пока не уверены, что встреча Путина и Зеленского может состояться.

По мнению Зеленского, для разрешения российско-украинского конфликта на Донбассе следует проводить работу в рамках нормандского формата, вести прямой диалог с Путиным и подключать к вопросу Вашингтон.

Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что Зеленский и Путин могут договориться по некоторым вопросам по Донбассу.

война на Донбассе Алексей Арестович Россия
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